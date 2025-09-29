НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Страна и мир «Сначала не знали, что он пырнул кого-то». Очевидец рассказал, как остановил студента с ножом в техникуме Архангельска

«Сначала не знали, что он пырнул кого-то». Очевидец рассказал, как остановил студента с ножом в техникуме Архангельска

18-летний парень напал с ножом на двух сотрудниц техникума строительства, одна из них в тяжелом состоянии

199

18-летнего нападавшего помогли обезвредить учащиеся техникума

Источник:

Кристина Полевая / Городские медиа

Артемий Корюков пришел в один из техникумов Архангельска с ножом 29 сентября. Пришел не учиться, а, как предполагает следствие, мстить за отчисление.

Сперва Артемий ударил ножом свою бывшую классную руководительницу Ольгу Иванову, а затем социального педагога Татьяну Винокурову. Вторая пыталась защитить коллегу и получила ранение в грудь.

Мать нападавшего рассказала, что у него был конфликт с другими студентами. Артемий был необщительным и скрытным, учился посредственно, хотя состоял в спортивно-техническом клубе, участвовал в соревнованиях по авиамоделированию и занимал призовые места.

Вероятно, триггером для нападения стало его отчисление из техникума. При этом еще в прошлом году Артемий построил модель учебного заведения в компьютерной игре Minecraft и расстреливал в ней преподавателей и учащихся.

Нападавшего смогли обезвредить студенты. О том, как это было, они рассказали нашим коллегам из 29.RU. Короткое видео смотрите чуть выше.

Все подробности произошедшего читайте в онлайн-репортаже.

Никита Егоров
