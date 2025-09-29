«Мама даже разговаривать не может». Подробности гибели пенсионерки и ее 5-летнего внука после атаки БПЛА на Подмосковье

Во время ночной атаки беспилотников на Московскую область в Воскресенске погибли 76-летняя женщина вместе со своим правнуком Мишей (имя изменено. — Прим. ред.). Мальчику через два дня должно было исполниться шесть лет.
Как рассказал MSK1.RU родственник погибшего, у Миши молодые родители. Отец работает поваром в ресторане, мама — тренер по плаванию. Мальчик жил с родителями, но часто просился в гости к прабабушке.
«Он у нее гостил очень часто, ему с ней очень нравилось. Постоянно просился к прабабушке в гости», — рассказал MSK1.RU родственник.
Семья готовилась к предстоящему дню рождения Миши. Но этим утром им позвонили и сообщили, что дом, в котором мальчик был вместе с прабабушкой сгорел.
«Сегодня утром, в 7 часов утра, меня разбудил его отец, позвал на кухню и сказал, что Миша умер», — рассказал MSK1.RU член семьи.
Мама его сейчас в очень тяжелом состоянии, она даже разговаривать не может.
По его словам, с семьей уже связывались из экстренных служб, предлагали помощь психолога. Родственники также начали собирать деньги на похороны Миши и его прабабушки, поскольку им «любая копеечка будет нужна».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 29 сентября ПВО сбили четыре беспилотника в Коломне и Воскресенске. Он пообещал оказать помощь семье погибших. Также, по его словам, после атаки в нескольких домах Воскресенска повреждены фасады и окна, нарушено уличное освещение.