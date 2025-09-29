Беспилотники летели на Москву: один попал в дом, в котором сгорели бабушка с внуком

На подлете к Москве сбили несколько беспилотников прошедшей ночью. Одни из них упали на жилой дом, где начался пожар. В нем погибли бабушка с внуком.
«Этой ночью силами ПВО сбито 4 беспилотника на территории Воскресенска и Коломны. К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук», — написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Другие дроны повредили и другие дома.
«В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. Пострадавших, кроме указанного случая, нет», — добавил Воробьев.
Всего за ночь над Россией сбили почти 80 беспилотников. Большинство — в Брянской и Белгородской областях. Из-за атаки в последнем регионе начался блэкаут.
«С 23:00 мск 28.09 до 07:00 мск 29.09 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 — над территорией Брянской области, 21 — над территорией Белгородской области», — написали в Telegram-канале Минобороны России.