Беспилотники летели на Москву: один попал в дом, в котором сгорели бабушка с внуком

На подлете к Москве сбили несколько беспилотников прошедшей ночью. Одни из них упали на жилой дом, где начался пожар. В нем погибли бабушка с внуком.

«Этой ночью силами ПВО сбито 4 беспилотника на территории Воскресенска и Коломны. К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук», — написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Другие дроны повредили и другие дома.

«В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. Пострадавших, кроме указанного случая, нет», — добавил Воробьев.

Всего за ночь над Россией сбили почти 80 беспилотников. Большинство — в Брянской и Белгородской областях. Из-за атаки в последнем регионе начался блэкаут.