Беспилотники летели на Москву: один попал в дом, в котором сгорели бабушка с внуком

Беспилотники летели на Москву: один попал в дом, в котором сгорели бабушка с внуком

Они умерли во время пожара после падения дрона

207
После падения беспилотника начался пожар (архивное фото) | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

После падения беспилотника начался пожар (архивное фото)

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

На подлете к Москве сбили несколько беспилотников прошедшей ночью. Одни из них упали на жилой дом, где начался пожар. В нем погибли бабушка с внуком.

«Этой ночью силами ПВО сбито 4 беспилотника на территории Воскресенска и Коломны. К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук», — написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Источник:

BAZA / Telegram

Другие дроны повредили и другие дома.

«В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. Пострадавших, кроме указанного случая, нет», — добавил Воробьев.

Источник: Воробьёв LIVE / Telegram
Источник:

Воробьёв LIVE / Telegram

Источник: Воробьёв LIVE / Telegram
Источник:

Воробьёв LIVE / Telegram

Всего за ночь над Россией сбили почти 80 беспилотников. Большинство — в Брянской и Белгородской областях. Из-за атаки в последнем регионе начался блэкаут.

«С 23:00 мск 28.09 до 07:00 мск 29.09 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 — над территорией Брянской области, 21 — над территорией Белгородской области», — написали в Telegram-канале Минобороны России.

Мария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Атака беспилотника Подмосковье БПЛА Минобороны России
