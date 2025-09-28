В Индии во время давки погибли десятки человек: они хотели увидеть местную знаменитость. Новости 28 сентября

Люди теряли сознание в ожидании кумира Источник: India Today.in

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 28 сентября.

Пенсии военных вырастут

Военным пенсионерам увеличат государственные выплаты уже с 1 октября 2025 года. Повышение пенсий связано с индексацией окладов на 7,6%.

Она коснется бывших военнослужащих Министерства обороны, уволенных по выслуге лет, по состоянию здоровья или по сокращению штатов, органов внешней разведки и некоторых категории работников прокуратуры и Следственного комитета, если их пенсии рассчитываются по правилам военной службы.

Часть жителей России хотят оставить без пенсии

Социальные пенсии для мигрантов предложили отменить. С такой инициативой выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, сейчас у страны очень многое затрат, которые требуют огромных средств, а государство позволяет себе платить пенсии иностранцам, которые никак не участвовали в «строительстве нашей державы». При этом российские пенсионеры «получают гроши». Поэтому эту практику необходимо отменить.

Для российских семей предложили новые льготы

Россияне боятся заводить детей, так как не хотят обеднеть. Поэтому необходимо ввести систему по списанию ипотечного кредита при расширении семьи. Таким мнением поделилась член экспертного совета патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инна Гориславцева.

«Если мы хотим увеличить количество детей в стране и чтобы семьи понимали, что каждый ребенок — это не путевка в бедность, а все-таки путевка в благосостояние, мы должны списывать основное тело ипотечного кредита», — сказала Инна Гориславцева.

Она предложила в эфире «Вечернего Абзаца» при пополнении в семействе уменьшать кредит родителей хотя бы на стоимость 10 кв. метров.

МВД предупредили об уловке мошенников с телефонными номерами

Мошенники используют иностранные номера, схожие с российскими, чтобы усыпить бдительность граждан. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

При звонке россияне могут увидеть «+916». Это очень похоже на российский номер. Но на самом деле он индийский «+91», а цифра 6 в нем уже означает коды местных городов, например Нагпур или Катака. В то же время комбинация «+7 916» — это уже Россия, оператор МТС (МТТ), регион — Москва.

«Всего одна цифра способна изменить многое, и мошенники прекрасно знают об этом. Разница кажется незначительной, но последствия оказываются серьезными. Именно на этом они строят свои схемы, играя на невнимательности жертв», — объяснили в ведомстве.

Россияне смогут получать зарплату в цифровых рублях

Начисление зарплат в цифровых рублях будет происходить для тех россиян, которые сами решили перейти на такую форму оплаты. Работодатель будет, как и раньше, производить все взносы для работника. Об этом сообщил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Для перечисления зарплаты в цифровых рублях работнику и работодателю необходимо открыть цифровой рублевый кошелек на платформе Банка России. После этого работодатель может сформировать платеж и перевести его на цифровой счет работника», — сказал Михаил Гордиенко.

При этом все перечисления налогов и взносов во внебюджетные фонды, которые работодатель проводит как налоговый агент, сохраняются. Бухгалтерия так же, как и обычно, проводит удержание необходимой суммы, объяснил эксперт. Он подчеркнул, что получение зарплаты в цифровых рублях может быть только на добровольной основе.

Дуров рассказал о просьбе Франции блокировать каналы в Telegram перед выборами в Молдавии

Французские спецслужбы просили основателя Telegram и миллиардера Павла Дурова помочь в блокировке некоторых Telegram-каналов перед выборами президента Молдавии.

«Когда я застрял в Париже, ко мне через посредника обратились французские спецслужбы с просьбой помочь правительству Молдавии заблокировать определенные каналы в Telegram перед президентскими выборами в Молдавии», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Запрос на блокировку был отклонен. «Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политическим причинам. Я продолжу раскрывать каждую попытку оказать давление на Telegram», — подчеркнул Дуров.

В Москве простились с Тиграном Кеосаяном

Церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном завершилась в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте в Москве.

На площади перед храмом собралась целая толпа. Гроб с телом режиссера вынесли из часовни под аплодисменты.

Всё, что известно о жизни и смерти Тиграна Кеосаяна — в одном видео Источник: Никита Егоров, Владислав Шитюк / Городские медиа

Церемонию прощания посетили несколько сотен людей, среди которых были известные политики, журналисты, артисты, а также просто поклонники творчества Кеосаяна. Подробнее о том, как все прошло читайте в онлайне.

На Солнце произошла самая сильная за три месяца вспышка

Ученые зарегистрировали на Солнце импульсная самую крупную вспышку с 19 июня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Взрыв произошел на фоне растущей активности Солнца.

«На восточном краю Солнца сегодня около полудня зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4. Максимум энерговыделения, согласно измерениям рентгеновского излучения Солнца, пришелся на 11:43 мск», — говорится в сообщении.

В России придумали новый повод оставить водителей без прав

В России теперь можно будет остаться без прав, если обнаружат противопоказания к вождению при внеочередном медосмотре. Новый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

«Водителю транспортного средства, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти указанное медицинское освидетельствование», — говорится в законе.

Сейчас водители обязаны проходить медицинские осмотры раз в 10 лет при получении или продлении водительского удостоверения. Для некоторых категорий водителей медосмотр проходит с периодичностью раз в два года. Это касается тех, кто перевозит пассажиров или опасные грузы. Также существуют ежедневные проверки перед рейсом и после рейса. Подробнее о нововведении рассказали в отдельном материале.

На Эльбрусе застрял альпинист из-за травмы ноги

Альпинист травмировал ногу при спуске с Эльбруса, сообщает Telegram-канал Shot. В итоге группа альпинистов застряла на высоте 5,3 тысячи метров.

По предварительным данным, там находится три человека из Белгорода. Они не зарегистрировали свой маршрут перед началом восхождения. После травмы им удалось вызвать помощь.

Центральную Россию ждет золотая осень

Среднемесячная температура воздуха в октябре в Центральной России превысит климатическую норму на один-два градуса, весь месяц будет типичная золотая осень. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что по количеству осадков на большей части Русской равнины ожидается дефицит дождей, который может достигать, особенно в южной половине территории, 10-30%.

Толпа вышла на митинг в Аргентине из-за пыток над юными девушками

В Аргентине прошли протесты после пыток молодых девушек наркоторговцами. На улицы вышли тысячи человек, сообщает газета Pais.

Протестующие прошли единой колонной от площади перед президентским дворцом до здания Конгресса с плакатами с требованиями о правосудии и фотографиями 20-летних Морены Верди и Бренды дель Кастильо, а также 15-летней Лары Гутьеррес.

Девушки пропали 19 сентября. Спустя пять дней их без признаков жизни нашли в пригороде Буэнос-Айреса Флоренсио Варела. Согласно отчету судмедэкспертизы, девушек пытали. По версии властей, к этому причастны наркоторговцы, которые сделали это из мести, транслируя издевательства над девушками в закрытой группе в соцсети.

Почти 40 человека погибли во время давки на митинге в Индии

В Индии в городе Карур, штат Тамилнад, на предвыборном митинге актера и главы оппозиционной партии «Тамилага Веттри Кажагам» Джозефа Виджая случилась давка, сообщает Reuters.

Люди хотели встретиться с актёром Источник: РБК. Новости. Главное / Telegram

Люди ждали Виджая более семи часов. В результате некоторые из них стали терять сознание и падать на землю, что привело к данному повышению. Кроме того, во время выступления политика внезапно потух свет, в толпе началась паника

В столпотворении погибли как минимум 39 человек, еще 51 пострадал. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее «глубоко печальным».

