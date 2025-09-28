НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области в ДТП с «Тойотой» пострадали двое подростков. Подробности

В Ярославской области в ДТП с «Тойотой» пострадали двое подростков. Подробности

Публикуем ответ полиции

418
Авария произошла на Рыбинском шоссе | Источник: УМВД России по Ярославской области Авария произошла на Рыбинском шоссе | Источник: УМВД России по Ярославской области

Авария произошла на Рыбинском шоссе

Источник:

УМВД России по Ярославской области

В Угличе Ярославской области произошло ДТП, после которого в больницу попали двое подростков. Авария случилась около 15:29 27 сентября на Рыбинском шоссе.

По данным полиции, иномарка «Шевроле», за рулем которой была 50-летняя женщина, столкнулась с «Тойотой» под управлением 22-летнего автомобилиста. После этого «Тойота» влетела в столб.

«По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля „Шевроле“ и автомобиля „Тойота“, который после этого совершил наезд на опору дорожных знаков и опору ЛЭП», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Ярославской области.

В автомобиле «Тойота», помимо водителя, находились 12-летняя девочка и 17-летний мальчик. После аварии пассажиры были госпитализированы.

Сотрудники экстренных служб проводят проверку на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее в Рыбинске несовершеннолетний мотоциклист столкнулся с легковушкой ВАЗ.

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Углич
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
