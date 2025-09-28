Беспилотники атаковали Россию: обломки дрона ранили сотрудников завода, отменяются рейсы

За час было сбито 17 дронов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Беспилотники атаковали пять регионов России вечером 27 сентября. По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 до полуночи (по МСК) было сбито 28 дронов:

9 — над территорией Белгородской области;

6 — над Воронежской областью,

9 — над территорией Ростовской области;

3 — над Курской областью;

1 — над территорией Республики Крым.

В Белгородской области трое человек получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на производственное предприятие в Шебекино. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранены трое сотрудников. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, спины, плеча и руки, а также женщину с осколочными ранениями руки и головы бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. У третьей пострадавшей — ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки. Бригада СМП транспортирует ее в областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Также временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщили в Росавиации.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.