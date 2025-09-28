Беспилотники атаковали Россию: обломки дрона ранили сотрудников завода, отменяются рейсы

Беспилотники атаковали пять регионов России вечером 27 сентября. По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 до полуночи (по МСК) было сбито 28 дронов:
9 — над территорией Белгородской области;
6 — над Воронежской областью,
9 — над территорией Ростовской области;
3 — над Курской областью;
1 — над территорией Республики Крым.
В Белгородской области трое человек получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на производственное предприятие в Шебекино. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Ранены трое сотрудников. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, спины, плеча и руки, а также женщину с осколочными ранениями руки и головы бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. У третьей пострадавшей — ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки. Бригада СМП транспортирует ее в областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.
Также временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщили в Росавиации.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.