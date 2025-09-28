НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Отгонял волков горящими палками и смотрел в глаза медведю: первое интервью с выжившим в тайге бизнесменом

Отгонял волков горящими палками и смотрел в глаза медведю: первое интервью с выжившим в тайге бизнесменом

Пропавшего неделю искали в районе горы Конжак в Свердловской области

193

Федор рассказал, как выжил в лесу

Источник:

поисковый отряд «Прорыв»

Бизнесмен из Екатеринбурга Федор Медведев, которого неделю искали в районе горы Конжак на Урале, рассказал, как выживал всё это время в тайге. Он заблудился в лесу, когда собирал кедровые шишки. С собой у него не было ни еды, ни воды, пишут наши коллеги из E1.RU.

Спасатели и волонтеры прочесывали местность и поднимали над тайгой коптеры. 25 сентября Федор сам вышел к дороге. Он обессилел, а его руки были обожжены. Волонтеры поискового отряда «Прорыв» опубликовали интервью с выжившим. В нём бизнесмен рассказал, через что ему пришлось пройти, пока он плутал по лесу.

Как заблудился?

Федор приехал на Конжак с компанией своих знакомых собирать кедровые шишки. Он заблудился 18 сентября. В пять часов вечера, когда все участники похода договорились встретиться в назначенном месте, Федор единственный не вышел из леса.

«Я вышел из лагеря, пошел в лес. В принципе ориентируюсь в лесах, но в какой-то момент произошло, что я заблудился. Я это понял. Пытался найти какой-то выход. Ну и шел всё-таки всё время куда-то не туда, не в ту сторону. С собой у меня были только зажигалка и нож. Больше у меня не было ничего. Там тайга, и там очень страшно. Нашел место к вечеру, сделал себе ночлежку, развел костры. Сделал задымление, чтобы хоть какой-то знак подать о себе. Ну и остался ночевать там», — рассказал в интервью Федор.

Дикие звери

Во время поисков близкие Федора переживали, что на него могут напасть дикие звери. Местный егерь успокаивал их, что в этом лесу безопасно. Но оказалось, это не так.

«В первую же ночь пришли волки. Ангел-хранитель, наверное, меня разбудил. И, когда я только очнулся, я услышал шорохи рядом с собой, схватился за костер и начал горящие палки кидать везде. Поэтому у меня руки обожженные. Я вообще не спал эти дни, мне нужно было как-то согреваться и в то же время оглядываться. С одним ножом обороняться от такого зверя [сложно]», — говорит Федор.

<p>Федор Медведев </p><p>Федор Медведев </p>

Тайга, она днем красивая, а ночью она очень страшная.

Федор Медведев

выживший в тайге

«На второй день был медведь. Мы видели друг друга. Он был на расстоянии метров семи-десяти от меня. Он пришел к реке попить. Я на другой стороне реки был. Я просто сидел и смотрел на него, не понимал, что будет. То есть, я был готов не знаю к чему. Он видел меня. Но у меня фамилия Медведев. Я думаю, что медведь медведя бы не стал, наверное, есть», — шутит выживший.

Сковородка из камня

Пока было светло, Федор шел по лесу, а во второй половине дня начинал готовить место для ночлега, чтобы успеть до темноты развести костры и соорудить лаги из веток, на которых он спал.

<p>Федор Медведев</p><p>Федор Медведев</p>

Дров нужно было очень много, потому что ночи холодные, а у меня одежда в принципе была летняя. А ночами очень холодно.

Федор Медведев

выживший в тайге

«В лесу пытался найти что-то поесть. Ягоды ел, травки какие-то зеленые, что попадалось. Шишки. Из камня сделал сковородку, грибы жарил. Но их много не съешь. Какой-то перепутал гриб, ладно хоть не отравился, — говорит Федор. — Я не переставал пить, была река. Я боялся, что будет обезвоживание. Вода, только вода. Я пил и пил».

Как вышел из леса

Федор говорит, что не слышал спасателей. До него не доходили даже звуки сирен, которые постоянно включали волонтеры поискового отряда.

«Я не видел ни одной метки о существовании человечества, что где-то кто-то есть. На дорогу вышел только благодаря Господу Богу. Это Боженька меня вывел, потому что всё время я только молился. У меня уже силы заканчивались, но я уже знал, что я спасен, потому что я на дороге. И буквально через час я увидел, что едет машина спасателей. И тут меня силы покинули. В тот момент, когда я увидел людей, ноги перестали слушаться меня», — рассказал Федор.

Федор вышел из леса практически к тому месту, откуда зашел в тайгу. Волонтеры встретили его буквально в 30 метрах от лагеря его группы.

«Меня отвезли в больницу, ребята из „РМК Поиск“ сразу же ко мне подбежали, на руки меня взяли, посадили в машину, напоили водой, но я есть отказался, потому что боялся, что меня завернет. Съел шоколадку, чтобы глюкоза попала в организм», — говорит мужчина.

Жена Федора поблагодарила поисковиков

Источник:

поисковый отряд «Прорыв»

В больнице Федору обработали ожоги. Он искренне поблагодарил всех, кто искал его целую неделю

«Заблудившись, нельзя паниковать, нужно сразу трезво оценивать ситуацию. И не нужно куда-то двигаться. Если знают о тебе, тебя будут искать. Лучше оставаться на месте и давать какие-то знаки: костер разводить, дымовушки какие-то запаливать. Какие-то знаки после себя оставлять в любом случае», — говорит Федор.

Прочитайте инструкцию E1.RU о том, что делать, если пропал близкий человек. Мы писали о том, как уберечь своего ребенка от похищения и как научить детей никогда и ни за что не уходить с незнакомцами. Также мы публиковали советы, как понять, что перед вами человек, которому нужна помощь.

Дарья Манохина
Дарья Манохина
Специальный корреспондент
Выживший Тайга Конжаковский Камень Интервью
