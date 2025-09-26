НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Больше десяти соседей погибли за сутки: в Ленинградской области произошло массовое отравление алкоголем

Больше десяти соседей погибли за сутки: в Ленинградской области произошло массовое отравление алкоголем

Под подозрением мужчина, который продавал местным напитки

520
Один из жителей снабжал соседей алкоголем, который и мог стать причиной гибели | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUОдин из жителей снабжал соседей алкоголем, который и мог стать причиной гибели | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Один из жителей снабжал соседей алкоголем, который и мог стать причиной гибели

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ленинградской области произошло массовое отравление. За сутки семь человек в одном и тот же районе (Сланцевском) умерли, еще три человека выжили, но попали в больницу. Под подозрением суррогатный алкоголь и пенсионер, жену которого также спасают врачи.

Как стало известно «Фонтанке», первым в больницу попал 54-летний житель деревни Гостицы. Его госпитализировали 24 сентября, через два часа констатировали смерть. В тот же день незадолго до полуночи в Гостицах умер 69-летний мужчина, а в одном из домов по соседству были найдены тела 42-летнего мужчины и женщины 58 лет.

25 сентября в той же деревне нашли мертвыми еще одну пару: обоим было 46 лет. В тот же день в Сланцах умерла 60-летняя женщина, ее 39-летний сын госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Еще двое пострадавших из Гостиц попали к медикам в тяжелом состоянии. Это 53-летний мужчина и 75-летняя женщина. В квартиру последней накануне и пришли оперативники уголовного розыска. По предварительным данным, 79-летний муж пенсионерки снабжал местных алкоголем, который и мог стать причиной отравления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Мужчина задержан на двое суток.

В прокуратуре Ленобласти сообщили, что ситуация с отравлением суррогатным алкоголем находится на особом контроле. Надзорное ведомство проводит проверку.

Обновлено в 12:03 (мск). «Фонтанка» пишет, что погибших от суррогатного алкоголя может быть больше — 13 человек. Telegram-канала 112 и вовсе сообщает, что уже умерло 19 человек.

Кира Черных
корреспондент
Отравление Отравление алкоголем Смерть Ленинградская область
Гость
1 час
"возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности"- какая неосторожность? От обычного самогона даже отвратительного качества не умирают. Продавал то, что не знал и не своё. Мозгов нет. Получи по полной чтобы было неповадно как за умышленное.
Гость
1 час
маркировка честный знак показала себя хорошо. Подделок не стало.
