НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 756мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,99
EUR 98,60
Пожар в пятиэтажке
Снова продают Zara
Симптомы агрессивного осеннего вируса
Ярославский бренд покорил Россию
Третий мост
Новый авиарейс
Отопление в Ярославле
Оплатят шлагбаумы
Коррупция в больнице
Реконструкция «Спартаковца»
Происшествия На Шри-Ланке погибли монахи из России: что случилось

На Шри-Ланке погибли монахи из России: что случилось

Люди выпрыгивали из падающего вагона канатной дороги

338
Монахи возвращались с религиозного обряда | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUМонахи возвращались с религиозного обряда | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Монахи возвращались с религиозного обряда

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

На Шри-Ланке оборвалась канатная дорога. Семь буддистских монахов погибли после падения вагона. Несколько человек чудом выжили. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным полиции, трое из погибших монахов были иностранными гражданами из России, Румынии и Индии. Их тела доставили в окружную больницу.

Несчастный случай произошел 24 сентября. 13 монахов возвращались в монастырь после совершения религиозных ритуалов на священном месте, как вдруг вагон начал падать.

Двое из них сумели выпрыгнуть из падающего вагона. Благодаря этому решению они отделались легкими травмами. Еще четыре человека получили серьезные ранения и остаются в больнице.

Предварительной причиной произошедшего власти назвали обрыв троса на вагончике, перевозившем монахов на вершину горы. Полиция продолжает расследование инцидента.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Буддисты Шри-Ланка Канатная дорога
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
42 минуты
Не погибли, а попали на личный приём к главному.
Гость
1 час
это промысел господен.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление