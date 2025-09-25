На Шри-Ланке погибли монахи из России: что случилось

Монахи возвращались с религиозного обряда Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

На Шри-Ланке оборвалась канатная дорога. Семь буддистских монахов погибли после падения вагона. Несколько человек чудом выжили. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным полиции, трое из погибших монахов были иностранными гражданами из России, Румынии и Индии. Их тела доставили в окружную больницу.

Несчастный случай произошел 24 сентября. 13 монахов возвращались в монастырь после совершения религиозных ритуалов на священном месте, как вдруг вагон начал падать.

Двое из них сумели выпрыгнуть из падающего вагона. Благодаря этому решению они отделались легкими травмами. Еще четыре человека получили серьезные ранения и остаются в больнице.