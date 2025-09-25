«До сих пор перед глазами кровь, погибшие и раненые». Что сейчас происходит в Крыму после атаки беспилотников на Форос

Трагедия в Форосе для большинства крымчан — большое горе и еще одно напоминание о том, как уязвим полуостров Источник: «Большая Ялта» / T.me

Несмотря на страшную трагедию, которая произошла в Крыму на выходных, туристы не спешат покидать полуостров, ловя последние деньки бархатного сезона. Среди погибших — невеста, которая с любимым праздновала свадьбу… Подробности — в материале MSK1.RU.

Отель закрыт, туристов расселили

«Мы приехали в Форос, только вещи разложили, как услышали звуки, словно гром! Выбежали на балкон. У нас 6-й этаж, а там вспышки красные в небе! А потом как взорвется!!! Ужас!!!» — делятся впечатлениями о воздушной атаке на курортный Форос в туристическом форуме во ВКонтакте отдыхающие из Нижнего Новгорода.

«Вот же турист непуганый! Нужно с балкона в ванную бежать или коридор, где окон нет!», — ругают приезжих умудренные крымчане.

В южнобережном поселке Симеиз, что по соседству с Форосом, бархатный сезон в полном разгаре Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

К сожалению, скрыться в безопасном месте удалось не всем, кто в воскресный вечер отдыхал на веранде ресторана пятизвездочного отеля «Luciano Wellness&SPA Foros». Его многоэтажное здание в форме волны было построено в 2023 году и за два года здесь с удовольствием отметили памятные даты многочисленные гости. А вечером 21 сентября свой день рождения праздновала еще и сама компания «Luciano», управляющая гостиницей. Праздник прервала воздушная атака. По сообщению Министерства обороны России, БПЛА были снаряжены фугасными боезарядами и нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов.

На западном побережье Крыма в конце сентября туристов уже значительно меньше — в небольших поселках, как Заозерное, постепенно закрываются сезонные кафе и магазинчики Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Гостей отеля увели в убежище в подвале здания, где они просидели больше двух часов, пока не дали отбой воздушной тревоги. Но 15 человек не отделались просто испугом, а пострадали от удара — получили осколочные ранения разной степени тяжести и травмы. Трое постояльцев отеля погибли. У молодой крымской пары шел третий день свадебного путешествия, теперь новобрачной нет в живых, остался убитый горем муж. Семейная пара из Донецка отмечала в отеле день рождения супруги, и он стал для нее последним.

В момент атаки беспилотников в ресторане отеля Luciano Wellness&SPA Foros шла большая вечеринка, а гости 5-звездочной гостиницы отмечали дни рождения и другие праздники Источник: с официального сайта отеля luciano-wellness.ru

Одновременно с отелем беспилотник ударил по средней школе Фороса, где учится 280 детей. В воскресенье вечером в школе был только охранник, он сейчас находится в больнице, как и еще 12 жителей Крыма, туристов из других городов и Республики Беларусь. Четверо в тяжелом состоянии.

«Всего проведено четыре операции. Один пациент находится на искусственной вентиляции легких, одному потребовалось переливание крови. У всех пострадавших осколочные ранения. Они находились на береговой линии Фороса в момент атаки, — делится сводками в своем телеграм-канале мэр Ялты Янина Павленко. — Благодарю Бога и судьбу, что среди пострадавших нет детей! …Принято решение о выплате материальной помощи в размере 1,5 млн рублей семьям погибших. Пострадавшим, которые получили ранения тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тысяч рублей, получившим легкие травмы — по 300 тысяч рублей».

Детей из форосской школы перевели на дистанционное обучение. В здании, которое отремонтировали нынешним летом, снова начался ремонт. Администрация школы надеется, что вскоре можно будет начать занятия. А вот родители спорят в чате — стоит ли возобновлять очное обучение в такой обстановке, ведь запасных детей ни у кого нет.

В воскресенье в школе поселка Форос не было детей, поэтому пострадало только здание Источник: Янина Павленко / T.me

Отель «Luciano Wellness&SPA Foros» сейчас закрыт: слишком сильные повреждения нанесли беспилотники зданию и ресторану. Постояльцев, решивших продолжить отдых в Крыму, приютил пятизвездочный отель «Mriya Resort&SPA». Бронирование на сайте закрыто до октября, а по словам сотрудников отеля, вряд ли он заработает так скоро. Соседний санаторий «Foros Resort&Park» пострадал минимально — в некоторых номерах выбило окна, обломки посекли здание. По словам Сергея Толчина, руководителя комитета РСТ по внутреннему туризму, санаторий «Форос» работает в штатном режиме, вся инфраструктура объекта функционирует. А представитель туроператора «Алеан» считает, что если отмены бронирования в санаторий «Форос» и будут, то не массовые и в течение недели снова восстановятся.

Отмены брони будут, но не массовые

Отдыхающие в санатории «Foros Resort&Park», к счастью не пострадали, у здания есть повреждения, но здравница продолжает работать. Фото телеграм-канала «Море Крыма» Источник: «Море Крыма» / T. me

«Мы не видим, чтобы атаки на отель и санаторий в Форосе повлияли на бронирование отдыха в Крыму, а сейчас туристы выбирают как раз Южный берег, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора „Дельфин“. „Отдыхающие реагируют на происшествия, даже такие трагические, не мгновенно. В среднем, через 4-5 дней, так что я не исключаю, что к концу недели отмены бронирования отдыха возникнут“.

По словам Сергея Ромашкина, туризм не биржа, «котировки» тех или иных регионов не падают у отдыхающих мгновенно.

«К тому же изменение планов на отдых — это довольно сложное мероприятие: нужно выбрать новое место, понять, как добираться, сдавать и покупать новые билеты, если человек не на машине, отменять бронь, платить за новую, — быстро все не решить. А большинство работающих людей еще зависят и от сроков отпуска, что тоже осложняет выбор нового маршрута и места отдыха». — говорит Ромашкин.

Так выглядел отель Luciano Wellness&SPA Foros до удара беспилотников. Сейчас он закрыт, потому что здание сильно пострадало, а отдыхающих переселили в другие отели Источник: сайт отеля luciano-wellness.ru

К сожалению, атака беспилотников на курортный Форос — это не первый удар по Крыму в разгар сезона. Полуостров уже покидали в панике туристы после двух террористических ударов по Крымскому мосту, частично разрушивших эту важнейшую артерию. Убегали отдыхающие из атакованной ракетами из Новофедоровки под Саками и после удара ракетами ATACMS по Учкуевке на северной стороне Севастополя. Сейчас и туристов на полуострове меньше, и многие уже столкнулись с воздушными тревогами в собственных городах и поселках.

«Мы ожидаем, что туристический поток в Крым после атаки на Форос снизится, но, скорее всего, незначительно, — предполагает Сергей Ромашкин. — Это все-такие единичное событие на Южном побережье, которое по-прежнему менее всего подвержено воздушным угрозам. К тому же, Форос — место не массового отдыха, не сравнить по числу туристов в Судаке, Алуште или Ялте. Поток в Крым сейчас, конечно, уже сентябрьский, но он для конца сезона очень хороший: только от нашего туроператора на полуострове в данный момент отдыхают 450 человек и по 5 тысяч новых туристов приезжает каждый день. Всего же в Крыму сейчас 300–350 тысяч туристов.

По данным Российского союза туриндустрии, до 21 сентября Крым лидировал по росту туристического потока среди всех российских регионов. Но в союзе не исключают, что снижение бронирований будет. Правда, считают, что оно окажется незначительным и краткосрочным.

«Туристы, отправляющиеся в Крым, понимают риски отдыха и принимают их», — говорит Сергей Ромашкин. — Ведь Крымский мост останавливают на время воздушной тревоги по несколько раз в неделю, а после отбоя угрозы машины возвращаются в очередь и продолжают движение на полуостров, никто домой не уезжает. А в этом году, по нашим данным, число отдыхающих увеличилось на рекордные 30–35 процентов.

Отдых, несмотря ни на что

В главном телеграм-чате автомобильных туристов, прибывающих в Крым через Тамань, «Крымский мост» тоже пока не фиксируют увеличение турпотока с полуострова. В среднем на прошлой неделе ожидание досмотра на сканере составляло 1,5–3 часа, в зависимости от дня недели и времени суток, а ожидание ручного досмотра — 1–2 часа. Такие же данные фиксируют с и после 21 сентября.

«Встали в очередь на досмотр из Крыма в 10.50. В 12.02 въехали на мост из Крыма. В 15:20 встали в пробку. Заехали на досмотр в 18:15. Выехали с досмотра в 18:39. Мчим по мосту. Жди нас, Крым, в следующем сентябре!», — отчитываются автотуристы в телеграм-чате. Гораздо активней атаки на Форос в чате обсуждают число ящиков с вином, которые можно увезти с курорта, и дефицит 92-го и 95-го бензина на полуострове.

А вот в самом Форосе небольшое движение началось. Те, кто снял квартиры у частников, пытаются вернуть их хотя бы частично, чтобы перебраться в другие поселки Южного берега, Ялту или Алушту. Министерство курортов и туризма Крыма призвало владельцев всех средств размещения возвращать отдыхающим деньги за отказ от просиживания без штрафных санкций, и многие, хотя и не все, последовали призыву. Например, санаторий «Форос» возвращает деньги полностью тем, кто решил перебраться в другое место.

«Конечно, эмоциональные туристы обязательно отреагируют на трагедию, — считает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. — Многие переберутся в другие места, многие выберут для отдыха, например, не Ялту, а в Сочи. Но в октябре туристический поток в Крыму всегда снижается — море остывает и популярностью у отдыхающих начинают пользоваться всесезонные курорты: с широкой инфраструктурой и хорошими бассейнами, а лидер по таким отелям — Краснодарский край».

Большая часть отдыхающих в Форосе уже через день загорала на пляже и окуналась в море, которое стремительно остывает после шторма, но пока еще держит комфортные 20 градусов. Страх потерять последние теплые деньки оказался сильней страха воздушной атаки.

«Мы сегодня с утра чудесно искупались, — радуется москвичка Галина. — Вода отличная, на пляже теплынь, инжир медовый, вино терпкое — надо радоваться каждой минуте, мы с мужем так решили».

«Мы ходим под Богом»

Ирина Борович, основатель и главный винодел проекта BOGOVICH WINE&WINEYARD Источник: Ирина Богович — дневник винодельши / T.me

«21 сентября. Форос. Теперь навсегда запомнится как второй день рождения. Случилось чудо, и я выжила. Дрон упал в нескольких метрах от меня. Повреждена только роговица глаза. Многим другим повезло сильно меньше, чем мне». — пишет Ирина Борович, основатель и главный винодел проекта BOGOVICH WINE&WINEYARD.

«До сих пор перед глазами кровь, погибшие и раненые. Плач детей.

Секунда — и тебя нет. И неважно, сколько ты заработал. Неважно что-то кому-то доказать. Важно то, каким человеком ты был зафиксирован в этот момент. С какой душой ты пошел на тот свет.

Не рискуйте слишком много. Жизнь очень хрупкая. Старайтесь не ходить в места большого скопления людей или, по крайней мере, минимизируйте посещения с детьми. Мы как-то все сильно расслабились. Это где-то там, не с нами. А значит, нас не касается. Касается. Ничего не закончилось, и кажется, что самый треш только начинается. Дрон летел в гражданский объект. Дрон летел в людей… Там нет военных баз.

Берегите себя, пожалуйста. Себя и свою душу. Все очень хрупко…