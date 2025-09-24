Отец ударил камнем по голове и выкинул в реку. Что известно об убийстве трехлетней девочки на Кубани

Мужчина забрал ребенка у матери Источник: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В Краснодарском крае при загадочных обстоятельствах пропала трехлетняя Люда (имя изменено). Об исчезновении ребенка в полицию сообщила ее мама. Вскоре выяснилось, что отец пропавшей явно что-то скрывает. Наши коллеги из 93.RU рассказывают о том, что известно о запутанном деле.

Не умела ходить и разговаривать

19 сентября в Краснодарском крае потерялась маленькая девочка. Куда она могла уйти? Где были ее родители? Как и где они могли оставить такую кроху? Вопросов было больше, чем ответов.

Тело девочки до сих по не нашли Источник: фото из ориентировки на пропавшую девочку

В поисковой ориентировке, которую распространял добровольческий отряд «Юг», говорилось, что рыжеволосая Люда на момент пропажи была одета в красную куртку и розовые штаны. На ее розыск отправились волонтеры и местные жители.

Чуть позже история с исчезновением трехлетней девочки начала обрастать совсем уж необычными подробностями. На момент пропажи Люда была без обуви. Да и не могла она самостоятельно уйти далеко из-за инвалидности. Девочке требовалось постоянное внимание врачей, она не могла ходить и разговаривать. Медики диагностировали у нее ДЦП.

Отец не пил и не курил

Пропавшая девочка росла в многодетной семье. Родители Люды просто жили вместе, без печати. Вместе они воспитывали двоих детей-подростков от прошлых браков и двоих совместных детей — Люду и еще одну девочку.

Соседи семьи говорят, что глава семьи не жил вместе с гражданской женой и детьми, но периодически наведывался, помогал делать ремонт в доме. По словам соседей, отец Люды работал в такси, не пил и не курил, пишет «КП-Кубань».

На третий день после начала поисков стало известно, что девочка мертва. В убийстве заподозрили ее отца. Именно он был последним, кто видел ребенка в живых. Позже на допросе 50-летний мужчина сделает шокирующее признание.

Обвиняемый в убийстве 50-летний отец девочки Источник: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

При этом на первом допросе Александр рассказывал следователями версию о своей непричастности, выстраивая алиби. Он якобы вез ребенка с инвалидностью к гадалке. Это же он сказал и матери ребенка, обещая, что поедет к знахарке.



После возвращения домой уже без девочки он сообщил, что ребенка якобы похитили, а его избили. Когда очнулся, Люды рядом уже не было. Мать поверила мужу, и они вместе отправились в полицию, где заявили о пропаже. Но дальше всё пошло по другому сценарию. Рассказ Александра был слишком путанным, со множеством неточностей, да и следов жестокого избиения на его лице не было никаких.

Положил в мешок от сахара

Вскоре его версия рухнет, и он изменит показания. Во время очередного допроса мужчина всё-таки признается в совершении преступления. Он расскажет следователям, что убил ребенка несколькими ударами камня по голове и, положив тело в мешок от сахара, избавился от него, выбросив в реку Кубань.

Некоторые волонтеры изначально сомневались в истории с похищением ребенка и считали, что мужчина убил девочку, потому что она громко плакала. Причем он сам, пока был на свободе, подходил к поисковикам и спрашивал, не нашли ли они тело.

Мужчина за решеткой находится в подавленном состоянии Источник: Kub_mash / T.me

Позже, находясь за решеткой в зале суда, Александр признался, что совершил преступление из-за того, что дочка «была очень больна». После чего мужчина добавил, что раскаялся в том, что сделал, сразу после содеянного. Ближайшие недели он проведет в СИЗО.

В поисках тела спасателям помогают местные жители Источник: АНО Водолазная группа «ДобротворецЪ» / Vk.com

По данным на 24 сентября, тело трехлетней Люды так и не нашли. Водолазы продолжают обследовать реку Кубань, спасатели вместе с добровольцами прочесывают береговую линию.