Происшествия Беспилотники влетели в гостиницу и жилые дома в Новороссийске: есть погибшие — кадры

Беспилотники влетели в гостиницу и жилые дома в Новороссийске: есть погибшие — кадры

Под атакой весь Краснодарский край

Гостиница «Новороссийск» находится на берегу моря | Источник: 93.RUГостиница «Новороссийск» находится на берегу моря | Источник: 93.RU

Гостиница «Новороссийск» находится на берегу моря

Источник:

93.RU

Беспилотники атаковали центр Новороссийска днем 24 сентября, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, погибли два человека, еще трое пострадали. Все службы перевели в режим повышенной готовности.

«Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы „Новороссийск“», — сообщил Кондратьев.

Повреждения также получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные. Отражение атаки продолжается.

Источник:

BAZA / Telegram

Жителей Новороссийска сначала предупредили от атаке безэкипажных катеров с утра, затем — о беспилотной опасности. В городе закрыли все пляжи, часть набережной перекрыли для машин.

По словам жителей Новороссийска, с самого утра у них нет мобильной связи. Люди слышал громкие взрывы, в городе уже несколько раз включали сирены. Ранее 93.RU собирали всё, что жители рассказывают об атаке.

«К маме в подвал на работу собака пришла, испугалась сирены», — рассказали читатели 93.RU.

Беспилотную опасность 24 сентября также объявили по всему Краснодарскому краю. Утром закрывали аэропорт Сочи. Авиагавань в Геленджике сейчас тоже не принимает рейсы, а в Краснодар самолеты задерживаются.

Валерия ДульскаяВалерия Дульская
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Новороссийск Атака БПЛА Атака беспилотника
