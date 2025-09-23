НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,35
EUR 99,04
Разборки подростков со стрельбой
Искать ли бренды в Ярославле
Когда включат отопление. Точная дата
Ярославский бренд покорил Россию
Смертельное ДТП на М-8
Почему дежурят патрули ДПС
Момент тройного ДТП
Когда запустят электрички ЦТУ в Москву
Вернут ли молочную кухню
Что будет с «панельками»
Происшествия В крупнейшем зоопарке России начался пожар. В опасности 12 000 животных

В крупнейшем зоопарке России начался пожар. В опасности 12 000 животных

Речь о Новосибирском зоопарке

306
Инцидент произошел 23 сентября | Источник: Читатель NGS.RUИнцидент произошел 23 сентября | Источник: Читатель NGS.RU

Инцидент произошел 23 сентября

Источник:

Читатель NGS.RU

23 сентября в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило начался пожар. О ЧП на территории парка сообщил читатели NGS.RU около 22:20.

По словам одного из очевидца, горит дальняя часть зоопарка. Предположительно, там, где сейчас идет стройка. На место происшествия выехали пожарные.

Другая читательница сообщила, что на месте также работает полиция.

«Горят вольеры с диким быком, козами и пятнистыми оленями. По данным „Базы“, некоторые животные погибли», — написал телеграм-канал Baza. Официального подтверждения этим словам пока нет.

Источник:

Читатель NGS.RU

Этот зоопарк — крупнейший в стране по количеству животных, в нем содержат около 12 тысяч особей 790 разных видов. Его общая площадь — 65 гектаров. При этом, как говорят местные, он расположен в густом бору. При сухой погоде и ветре потушить его может быть крайне сложно.

Корреспондент НГС попытался связаться с директором зоопарка Андреем Шило, но он не ответил на звонок.

Редакция НГС обратилась за комментарими в ГУ МЧС по Новосибирской области и пресс-службу Новосибирского зоопарка. В МЧС сообщили, что информация уточняется.

Новость была обновлена в 20:26 по Москве. По информации ТАСС, в пожаре погибли ламы и альпаки. Пожарные спасли быка и верблюда. Огонь локализован.

ПО ТЕМЕ
Кристина МатвееваКристина Матвеева
Кристина Матвеева
Журналист
Новосибирск Зоопарк Пожар
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление