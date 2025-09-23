В крупнейшем зоопарке России начался пожар. В опасности 12 000 животных

23 сентября в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило начался пожар. О ЧП на территории парка сообщил читатели NGS.RU около 22:20.
По словам одного из очевидца, горит дальняя часть зоопарка. Предположительно, там, где сейчас идет стройка. На место происшествия выехали пожарные.
Другая читательница сообщила, что на месте также работает полиция.
«Горят вольеры с диким быком, козами и пятнистыми оленями. По данным „Базы“, некоторые животные погибли», — написал телеграм-канал Baza. Официального подтверждения этим словам пока нет.
Этот зоопарк — крупнейший в стране по количеству животных, в нем содержат около 12 тысяч особей 790 разных видов. Его общая площадь — 65 гектаров. При этом, как говорят местные, он расположен в густом бору. При сухой погоде и ветре потушить его может быть крайне сложно.
Корреспондент НГС попытался связаться с директором зоопарка Андреем Шило, но он не ответил на звонок.
Редакция НГС обратилась за комментарими в ГУ МЧС по Новосибирской области и пресс-службу Новосибирского зоопарка. В МЧС сообщили, что информация уточняется.
Новость была обновлена в 20:26 по Москве. По информации ТАСС, в пожаре погибли ламы и альпаки. Пожарные спасли быка и верблюда. Огонь локализован.