Водитель схватился за голову: момент тройного ДТП в Ярославле попал на видео

В аварии пострадал человек

937
В тройной аварии в Ярославле пострадал один человек | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ тройной аварии в Ярославле пострадал один человек | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В тройной аварии в Ярославле пострадал один человек

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Момент тройного ДТП в Ярославле, которое случилось 22 сентября на улице Калинина, попал на видео. На повороте к торговому центру «Вернисаж» столкнулись ВАЗ-2115, УАЗ и «Тойота Ленд Крузер».

В социальных сетях опубликовали запись с видеорегистратора одного из участников аварии. «Тойота» стояла на повороте с Дорожной улицы, ожидая своей очереди, чтобы выехать на Калинина. В этот момент с проезда Ушакова выехал УАЗ. Когда авто пересекало проезжую часть, в него влетела «пятнашка». От удара УАЗ отбросило в «Тойоту».

Момент тройного ДТП попал на видео

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

От передней части отечественной легковушки мало что осталось. На записи видно, что водитель авто несколько секунд приходил в себя, а затем схватился за голову. Позже выяснилось, что ему понадобилась помощь медиков.

«В настоящее время имеются данные о пострадавшем мужчине — водителе ВАЗа. Он доставлен в больницу», — сообщали 22 сентября в УМВД России по Ярославской области.

После аварии правоохранители начали проверку, чтобы выяснить причины случившегося.

Комментарии
3
Гость
36 минут
Музыка громче глаза закрыты...
Гость
18 минут
Такое ощущение, что водитель боялся упустить таран
Читать все комментарии
