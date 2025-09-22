В Краснодарском крае сгорели три вагона поезда — кадры

Три вагона электропоезда «Краснодар — Староминская» сгорели в Каневском районе. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Из пассажиров никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«Пассажиры эвакуировались самостоятельно. До железнодорожной станции Новоминская их доставил автобус от администрации района», — говорится в сообщении МЧС Краснодарского края.
Инцидент случился на 1481-м км железнодорожных путей Северо-Кавказской железной дороги. ЧП произошло между станицами Новоминская и Стародеревянковская. На кадрах видно, как от поезда поднимаются клубы густого черного дыма. Внутри вагонов всё выгорело полностью.
Пострадавших и погибших нет. На месте работали 18 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники, чтобы локализовать огонь. Причины пожара выясняются. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки, сообщили в СК России. Краснодарский следственный отдел на транспорте начал проверку.