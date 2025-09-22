НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Краснодарском крае сгорели три вагона поезда — кадры

В Краснодарском крае сгорели три вагона поезда — кадры

Специалисты выясняют, что случилось

307
Вагоны полностью выгорели | Источник: МЧС Краснодарского края / Telegram Вагоны полностью выгорели | Источник: МЧС Краснодарского края / Telegram

Вагоны полностью выгорели

Источник:

МЧС Краснодарского края / Telegram

Три вагона электропоезда «Краснодар — Староминская» сгорели в Каневском районе. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Из пассажиров никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Внутри не осталось живого места

Источник:

МЧС Краснодарского края / Telegram

«Пассажиры эвакуировались самостоятельно. До железнодорожной станции Новоминская их доставил автобус от администрации района», — говорится в сообщении МЧС Краснодарского края.

Дым валил из окон | Источник: МЧС Краснодарского края / Telegram Дым валил из окон | Источник: МЧС Краснодарского края / Telegram

Дым валил из окон

Источник:

МЧС Краснодарского края / Telegram

Инцидент случился на 1481-м км железнодорожных путей Северо-Кавказской железной дороги. ЧП произошло между станицами Новоминская и Стародеревянковская. На кадрах видно, как от поезда поднимаются клубы густого черного дыма. Внутри вагонов всё выгорело полностью.

Пострадавших и погибших нет. На месте работали 18 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники, чтобы локализовать огонь. Причины пожара выясняются. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки, сообщили в СК России. Краснодарский следственный отдел на транспорте начал проверку.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Пожар Электропоезд МЧС
Комментарии
3
Гость
57 минут
«Иван Васильевич меняет профессию» запретили в Молдавии за «милитаризм»
Гость
53 минуты
146% украинский след.
Читать все комментарии
