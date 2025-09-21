НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Погиб подросток: в Ярославской области произошло ДТП с пятью пострадавшими. Видео

Погиб подросток: в Ярославской области произошло ДТП с пятью пострадавшими. Видео

В аварии получили травмы несовершеннолетние пассажиры

1 746
Смертельное ДТП произошло в Ярославской области | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Смертельное ДТП произошло в Ярославской области

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области днем 21 сентября произошло смертельное ДТП. На шестом километре дороги «Тутаев-Шопша» Тутаевского района столкнулись «Тойота» и «Рено».

В прокуратуре Ярославской области уже назвали предварительную причину аварии.

«По предварительной информации, водитель автомобиля „Тойота Королла“ не уступил дорогу автомобилю „Рено Логан“, совершив с ним столкновение», — рассказали правоохранители.

Последствия аварии сняли на видео

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Удар был сильным. Оба автомобиля после столкновения вылетели с проезжей части в кювет. Известно, что погибли двое. Один из них — 17-летний подросток. Травмы различной степени тяжести получили еще пять человек, среди которых четверо — 17-летние подростки.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

На месте работают правоохранители | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

На месте работают правоохранители

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Прокуратура будет контролировать ход и результаты проверки.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Инженер1
1 час
Понты, они дороже денег.
Гость
1 час
В здравом уме понять причины ДТП невозможно. Стоит знак - Уступи дорогу. Наверняка водитель Короллы местный. Без всякого знака знает, что выезжает на Главную дорогу. Кто этот водитель?
