Погиб подросток: в Ярославской области произошло ДТП с пятью пострадавшими. Видео

В Ярославской области днем 21 сентября произошло смертельное ДТП. На шестом километре дороги «Тутаев-Шопша» Тутаевского района столкнулись «Тойота» и «Рено».
В прокуратуре Ярославской области уже назвали предварительную причину аварии.
«По предварительной информации, водитель автомобиля „Тойота Королла“ не уступил дорогу автомобилю „Рено Логан“, совершив с ним столкновение», — рассказали правоохранители.
Удар был сильным. Оба автомобиля после столкновения вылетели с проезжей части в кювет. Известно, что погибли двое. Один из них — 17-летний подросток. Травмы различной степени тяжести получили еще пять человек, среди которых четверо — 17-летние подростки.
«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.
Прокуратура будет контролировать ход и результаты проверки.