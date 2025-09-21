Новая семья и битва с хейтерами. Как сейчас живет блогер, на смертельной вечеринке которой погибли ее муж и друзья

Блогер получила диплом по диетологии в 2025 году Источник: соцсети Екатерины Диденко

Блогер из Таганрога Екатерина Диденко, в прошлом «аптечный ревизорро», получила широкую (и печальную) известность в начале 2020 года. Тогда на ее дне рождения погибли три человека, в том числе ее супруг. Он с гостями решил засыпать сухой лед в бассейн. В результате двое гостей скончались на месте, муж блогера — в больнице. У нее остались от него сын и дочь.

До гибели мужа и друзей Диденко вела блог, где рассказывала о бюджетных и действенных лекарствах, но после трагедии имя блогера зазвучало именно в контексте той страшной вечеринки. 161.RU рассказывает, чем сейчас занимается блогер.

Источник: Городские медиа

Вечеринка с сухим льдом

В феврале 2020 года Екатерина Диденко праздновала 29-летие. Сняла с мужем баню в Москве, пригласила гостей. Ее супруг Валентин решил насыпать в бассейн около двадцати килограммов сухого льда, скорее всего, ради красивого эффекта. На месте погибли друзья семьи, Наталья и Юрий. Госпитализировали четырех гостей и самого Валентина. Позже он умер в больнице.

Екатерина вспоминает один из следственных экспериментов: «В баню высыпали 60 килограммов сухого льда и измерили концентрацию углекислого газа. То, что произошло в мой день, — трагическая случайность, так как опасная доля СО 2 была только до борта бассейна, а он был глубоким, и скопление газа пришлось на уровне головы, что привело к эффекту газовой камеры. При вдыхании газа произошли острая гипоксия и отравление».

Возбудили уголовное дело, но летом 2022-го закрыли, так как погибшие по своей воле погрузились в бассейн.

Валентин, муж аптечного блогера Источник: Didenko.katerina / Telegram

После трагедии аптечный блогер, как говорится, проснулась знаменитой. Только это была не та слава, о которой мечтают. На Катю обрушилась волна критики.

Во-первых, ее обвиняли в случившемся и говорили, что она не смогла реанимировать мужа. На это Диденко ответила, что это ложь, у нее это получилось и Валентин задышал:

— Последствия невозможно было предугадать. Многие обвиняли меня в смерти мужа и ребят. Я вам скажу так: вы не были на месте и не видели, как всё произошло за считаные секунды. Многие обвиняют меня, что я не смогла реанимировать мужа. Нет, дорогие мои, мужа я реанимировала. Всё, что было в моих силах, я сделала, и он задышал. А погиб он в больнице, я долго изучала этот вопрос.

Во-вторых, многие осудили ее поведение после смерти близких. Диденко активно записывала сторис, общалась с подписчиками, плакала на камеру, рассказывая о произошедшем. И подписчики, да и просто сторонние наблюдатели, обвинили ее в лицемерии и в том, что Катя, так сказать, неправильно горюет по погибшим, делая контент на личном несчастье.

Второй шквал хейта Екатерина отхватила через два месяца после того, как кремировала Валентина. Она устроила вечеринку перед грядущей пластической операцией по увеличению груди.

— Ко мне приехали в гости ребята — на проводы старых сисек. Завтра будем встречать новые, ура! — сообщила она подписчикам в мае 2020 года.

Катя объяснила, что Валентин был не против новой груди, но она ее планировала сделать потом, после рождения третьего ребенка. Только вот ситуация изменилась.

В конце февраля этого года Диденко традиционно вспоминала в блоге Валентина, Наталью и Юрия, подписав видео: «Они навсегда в наших сердцах». 19 января погибшему супругу исполнилось бы 37 лет.

Екатерина говорит, что Валентин ей снится. Самыми болезненными были сны, где она не могла поговорить с умершим мужем. В своем телеграм-канале Диденко однажды поделилась посланиями «с того света». Она считает, что получала некие знаки связи с погибшим супругом.

Разоблачители

Сейчас Екатерина — диетолог и нутрициолог, ведет курсы по похудению. Для этого она получила дополнительное образование. По первому она провизор.

Помимо этого у блогера есть сертификаты инструктора по первой помощи, выкладывая которые в 2022 году, она спросила у подписчиков: «Может, облегчить задачу „разоблачителям“ и выложить все свои документы об образовании?» В том же году она запустила курс по оказанию первой помощи. Аудитория Екатерины выступила с противоречивыми мнениями. Некоторые пользователи писали ей в ответ на видео: «Где конкретно эта точка, в которую нужно давить? Куда именно руки надо ставить?» На это Екатерина отвечала: «Очень много подобных вопросов. Поэтому я всё детально показываю и рассказываю на курсе». Он, разумеется, платный.

Осенью 2024 года Катя получила диплома по детской диетологии и официально стала диетологом-консультантом Источник: Didenko.katerina / Telegram

Разоблачить курс в 2023 году попробовала блогер Екатерина Конасова. Она опубликовала видео, где раскритиковала Диденко. Конасова поставила под вопрос право Екатерины рекомендовать фельдшеру Евгении Комаровой (блогер и фельдшер, рассказывающая о буднях скорой помощи. — Прим. ред.) пройти курсы по оказанию первой помощи. У Диденко и Комаровой возникли разногласия по вопросу, стоит ли переворачивать тонувшего человека, чтобы удалить воду из легких.

Диденко увидела ролик Комаровой о первой помощи и написала ей в директ, посоветовав фельдшеру пойти курсы первой помощи. Потому что переворачивать человека через колено, чтобы из него вышла вода, — это лишняя трата времени, так как легкие уже впитали влагу, так считает Катя. В ответ Евгения Комарова спросила Диденко, скольких людей она спасла, но ответа не получила.

Диплом Диденко о высшем образовании Источник: Didenko.katerina / Telegram

Блогеру Конасовой не понравилась такая самоуверенность Диденко, так как по образованию та фармацевт. В ответ Катя Диденко записала несколько видео, где отметила, что она не фармацевт, а провизор, от своего мнения не отказывается, а дискуссию с «вот этой вот» Комаровой она не продолжила, так как увидела в ее сторис, что в ее семье кто-то умер. А про разоблачения блогерша высказалась так: «Что вообще хорошего и полезного сделала эта Катя Конасова, кроме паразитирования на историях других людей? Мой курс по первой помощи может спасти десятки тысяч жизней. А она только ходит и всех обсирает и живет в этой желчи».

Отвечая на вопрос, так спасла ли она сама кого-то или нет, Диденко ответила, что делает это часто, даже на улице помогает прохожим, которым стало плохо.

Новый муж

Екатерина вышла замуж второй раз, избранника зовут Вадим, свадьбу они сыграли в прошлом году на Мальдивах. Познакомились в «Тиндере» в декабре 2021 года.

Всё началось с вечера, когда ей захотелось сходить на свидание, чтобы развеяться. Тогда она переживала прошлые неудачные отношения. Диденко уже забыла, что именно написал ей Вадим в тот день в «Тиндере», но помнит, что фотографии будущего мужа ей не понравились: «Первая моя реакция на фотки — я их не оценила. Ну чисто как блогер, когда визуал на первом месте».

Свадьбу сыграли на Мальдивах Источник: соцсети Екатерины Диденко

Но на свидание пошла. Гуляли и разговаривали, незаметно пролетели семь часов. С тех пор они много времени проводили вместе, и Диденко говорит, что это настоящая любовь: «Не бразильский сериал, в котором живешь как на пороховой бочке. Это история про гармонию, легкость, спокойствие, взаимопонимание».

Подписчикам блогер сначала не показывала возлюбленного. Объяснила это тем, что слишком рано познакомила своего предыдущего избранника с детьми и аудиторией, о чем впоследствии пожалела. Всё оказалось не так хорошо, как она думала, и признаться в этом Кате было трудно. Блогерша много времени потратила, чтобы «перевоспитать» партнера, сделать его хорошим в глазах других. Опрометчивость такой стратегии Диденко осознала на программе «Супермама», общаясь с психологом Викторией Дмитриевой. Этот разговор дал ей иное представление об отношениях, из-за чего Екатерина уже не спешила так сильно в случае с Вадимом. Даже с детьми познакомила его только спустя 2,5 месяца с начала отношений. А потом показала его и в блоге.

Допели песню и сломали челюсть

Ночью 19 мая 2022 года Екатерина с Вадимом и друзьями отдыхали в караоке-баре. Их было восемь человек, а такой большой компании разрешалось петь по две песни. Но соседний столик это не устроило. По словам Екатерины, они требовали отдать микрофон и злились, когда компания их игнорировала. Катя надеялась, что с этим разберутся ведущие.

Раздраженные соседи ушли курить, и одна женщина из компании, проходя мимо, демонстративно двинула стул Диденко. Блогер промолчала, решив не связываться с очевидно выпившей обидчицей. Но на обратном пути та еще раз толкнула стул. Тогда подруга Екатерины, проходя мимо столика соседей, тоже подвинула чей-то стул. Те в тот момент пели песню, но когда закончили, подошли к Кате и ее друзьям и стали распускать руки. Блогерша быстро схватила телефон и стала снимать. А через несколько секунд выяснилось, что на улице кого-то бьют. Екатерина выбежала и увидела лежащего на асфальте Вадима. Он был без сознания.

Избиение попало на камеры Источник: Didenko.katerina / Telegram

— Всё было как будто в замедленном действии, и первая мысль — это дежавю с Валентином, тот злополучный день рождения. Вторая мысль — непонимание, почему так происходит с дорогими людьми. Третья: неужели он мертв? И четвертая: вспоминай правила первой помощи.

Полиция, как писала Екатерина, сначала не спешила помогать. СМИ дали огласку, после чего участковый заказал записи происшествия. На кадрах видно, как незнакомец бьет Вадима в челюсть и тот падает без чувств. Виновник уходит.

У Диденко среди знакомых оказался детектив, Андрей Волков, который помог установить личность нападавшего. Им оказался некий Даниил из Воркуты. Екатерина рассказала о нем своим подписчикам, и отозвались те, кто, с их слов, лично знал Даниила и его родных. Блогеру рассказали, что в его семье рукоприкладство якобы было нормой, так они привыкли решать вопросы. И людей он бьет не впервые.

Из-за сломанной челюсти Вадиму пришлось питаться через трубочку Источник: Didenko.katerina / Telegram

Вадим получил перелом челюсти, потерял зуб и два месяца питался через трубочку. Дело возбудили по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

И только летом 2024-го в деле поставили точку. Даниил получил полтора года условно. Также суд обязал его выплатить Вадиму 150 тысяч рублей. На одном из судебных заседаний обвиняемый извинился перед Вадимом, но блогер говорит, что те слова прозвучали только после настояния судьи. В марте этого года Диденко писала у себя в канале, что на тот момент ее муж не получил от виновника ни копейки.

Третий малыш

В июне 2025-го у Кати и Вадима родился сын, его назвали Андреем. О третьей беременности блогерша решила рассказать Вадиму в формате видео. Она доставала из пакета женские штучки, назначение которых тот должен был угадать. Одной из таких вещей оказался тест на беременность. В своем телеграм-канале Екатерина подробно рассказывала о родах, больнице, выписке и похудении после беременности, продолжая давать советы по нутрициологии.