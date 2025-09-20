Беспилотник атаковал жилой дом в Саратове — есть пострадавший

Жилой дом поврежден во время атаки беспилотника в Саратове, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилого дома в Саратове. Есть пострадавший. На месте работают все экстренные службы», — говорится в сообщении.
В Саратове объявлена угроза атаки беспилотников. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
В 01:46 по местному времени Росавиация сообщила о закрытии для вылетов гражданских самолетов аэропорта Гагарин. Саратовцы в социальных сетях пишут о звуках, напоминающих взрывы и работу ПВО.