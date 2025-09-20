Прошло 4 года со дня массового убийства в вузе: что стало с выжившими жертвами «пермского стрелка»

За массовое убийство в ПГНИУ и стрельбу Тимур Бекмансуров получил пожизненный срок. Слева — он в зале суда во время приговора. Справа — стихийный мемориал у кампуса ПГНИУ на следующий день после трагедии Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

20 сентября четыре года назад первокурсник, 18-летний студент юрфака Тимур Бекмансуров пришел в кампус Пермского госуниверситета(ПГНИУ) с оружием и открыл стрельбу. Погибли шесть человек. Люди спасались бегством и прыгали из окон. Почти 60 человек получили травмы разной степени тяжести. Суд приговорил Бекмансурова к пожизненному сроку и обязал выплатить семьям жертв и пострадавшим в стрельбе около 25 миллионов рублей. Наши коллеги из 59.RU узнали, платит ли осужденный компенсации, и поговорили с пострадавшими .

Миллионные иски

Свой мотив 18-летний Тимур Бекмансуров изложил в манифесте, который опубликовал перед нападением у себя в аккаунте во «ВКонтакте». В огромном посте стрелок рассказал о своем умысле, подробно описывал, как смог получить лицензию на дробовик и как тренировался в тире. Деньги на оружие ему дал отец.

20 сентября 2021 года Бекмансуров доехал до кампуса на такси, зашел через западное КПП ПГНИУ и начал стрелять. Он ранил людей на улице, стрелял по машинам и направился в восьмой корпус.

Люди прятались в кабинетах, один из очевидцев снял, как стрелок направляется в восьмой корпус Источник: очевидец случившегося В ужасе студенты прыгали из окон Источник: РЕНТ ТВ

Люди, услышав звуки выстрелов, в ужасе выпрыгивали из окон. В тот день в кампусе были даже школьники — они пришли на экскурсии в музей и ботсад. Группа второклассников пряталась в ботаническом саду. Еще одна группа старшеклассников была в музее во втором корпусе университета, подростки зашли туда за 20 минут до стрельбы. Никто из детей не пострадал.

Дети перед экскурсией в ботсаду сделали снимок у фонтана университета и потом направились в оранжереи Источник: читатель 59.RU

Когда стрелок ходил в химическом корпусе ПГНИУ, очевидцы добежали до ближайшего поста ДПС и рассказали о стрельбе. Бекмансурова обезвредил инспектор ГАИ Константин Калинин. Студент открыл по полицейскому огонь, но промахнулся . Калинин ранил стрелка в ногу и пытался оказать ему первую помощь. Второй полицейский Владимир Макаров занимался эвакуацией людей из университетского городка.

Константин Калинин (слева) обезвредил стрелка. Его напарник Владимир Макаров выводил людей из кампуса Источник: ГУ МВД Прикамья

Тимура Бекмансурова госпитализировали. Ему пришлось ампутировать ногу, а меру пресечения избрали прямо в больнице .

В ПГНИУ Бекмансуров убил шесть человек. Первым погиб 19-летний студент физфака Ярослав Арамелев. Были убиты студентки мехмата Александра Мохова, Ксения Самченко и Екатерина Шакирова с географического факультета. От ранений скончалась 66-летняя врач-эндоскопист Маргарита Энгаус, в тот день она приехала в университет со своим внуком на экскурсию в ботаническом саду и ждала его в восьмом корпусе. Также Бекмансуров убил бывшую студентку ПГНИУ Анну Айгельдину — в тот день она приехала в университет, чтобы просто забрать свой диплом магистра, на улице ее ждал жених.

В стрельбе погибли Анна Айгельдина (слева), Екатерина Шакирова (в центре), Ярослав Арамелев Источник: соцсети погибших Также среди жертв были Александра Мохова (слева), Маргарита Энгаус (в центре) и Ксения Самченко Источник: соцсети погибших, Минздрав Прикамья

Позже следственный эксперимент показал, что Бекмансуров совершил преступление за 32 минуты .

28 декабря 2022 года в краевом суде Бекмансурову огласили приговор. Он получил пожизненное . Его признали виновным в покушении на убийство 59 человек, убийстве 6 человек и повреждении чужого имущества.

Отец застреленного Ярослава Арамелева в суде говорил: «Жизнь за жизнь. Такое существо никогда не должно выйти на свободу. Не должно иметь возможность общаться с кем бы то ни было, чтобы не нести свои мысли в этот мир, потому что у него всегда найдутся такие же последователи, которые также совершат подобные ужасающие деяния».

На судебные заседания ходили родственники погибших и пострадавшие. На переднем плане — родители погибшего Ярослава Арамелева, рядом с ними — сотрудник ПГНИУ Александр Суслонов, который получил ранения, и студент ПГНИУ Обайд Абдулла, получивший девять ранений Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Кроме пожизненного приговора суд обязал стрелка выплатить компенсации морального вреда родным погибших и пострадавшим. В частности, по пять миллионов рублей Бекмансуров должен перечислить семьям погибших Ярослава Арамелева, Александры Моховой, Ксении Самченко и Маргариты Энгаус. Компенсацию в три миллиона рублей Бекмансуров должен выплатить семье убитой Анны Айгельдиной из Камбарки (Удмуртия).

Также иски с требованием компенсации морального время — на суммы от 100 тысяч до миллиона, — подали пострадавшие студенты. На суде Тимур Бекмансуров признал все иски в полном объеме .

Однако не все родственники погибших предъявили иски — мать 19-летней Екатерины Шакировой отказалась подавать на компенсацию.

В итоге по всем искам Бекмансуров должен выплатить около 25 миллионов рублей . Из источников дохода у Бекмансурова только пенсия. После ампутации ноги ему бессрочно оформили третью группу инвалидности. Первые три года заключения он проводит в тюрьме в Челябинске , там нельзя трудиться и получать за это оплату. Эти три года еще не истекли. Сразу после тюрьмы Бекмансурова этапируют в колонию особого режима для пожизненников «Белый лебедь» в Соликамске. В этой колонии пожизненно осужденные имеют право на труд и получают за это зарплату. В «Белом лебеде» пожизненники работают на швейном производстве.

Из миллиона выплатил пять тысяч рублей

Студентка Анаида Михайлова была одной из семи тяжело пострадавших — она получила огнестрельное ранение в живот. Анаиду эвакуировали в Москву спецбортом МЧС. Девушку прооперировали, ей пришлось удалить одну почку . По решению суда Бекмансуров обязан выплатить Михайловой миллион рублей компенсации.

Анаида окончила магистратуру в ПГНИУ Источник: личный архив Анаиды Михайловой

В 2025 году Анаида окончила магистратуру ПГНИУ, девушка училась на специальности «международные отношения». Сейчас она работает в администрации одного из районов Перми.

«Все в порядке, я работаю. После выпуска, конечно, буду приезжать к преподавателям, потому что без них ничего бы не вышло, — рассказала Анаида 59.RU. — Они всегда были моей огромной поддержкой, и в день памяти я всегда приезжаю . За здоровьем я сейчас тщательно слежу, проверяюсь каждый год, слава богу, все хорошо. Единственное — многое нельзя из-за того, что осталась одна почка, например, заниматься спортом. Но я стараюсь жить обычной жизнью».

За четыре минувших года Бекмансуров выплатил Анаиде Михайловой всего пять тысяч рублей из присужденного миллиона.

Анаида получила образование и работает в администрации района Перми. Девушка старается жить полноценной жизнью Источник: личный архив Анаиды Михайловой

«Конечно, он не выплатил. Там капля в море по выплатам, — пояснила пострадавшая. — Стандартно выше 300 рублей в месяц мне не приходило , один раз пришли 1000 или 2000 рублей. Как-то пришло письмо, что он перечислил мне снова до 5000 рублей, но извещение на денежную сумму мне не поступало, соответственно, я их не получила».

«Бесполезно подавать иск»

Как оказалось, многие из потерпевших даже не задумывались подавать иски. Мы спросили их почему.

Студент из Ирака Обайд Абдулла в 2021 году учился на химическом факультете ПГНИУ. 20 сентября, в день трагедии, он, как обычно, приехал в кампус на пары по фармакологии. В перерыве вышел на улицу со своим другом Ашрафом и увидел бегущих людей. Абдулла заметил лежащую девушку, подбежал к ней. Та была сильно испугана, в этот момент Абдулла увидел парня в черной балаклаве с дробовиком. Бекмансуров выстрелил в Абдуллу и попал ему в правую ногу. Абдулла схватил девушку за руку и попытался побежать с ней. В студента выстрелили второй раз, и пуля попала в левую ногу.

Абдулла получил ранения ног и живота Источник: очевидец случившегося

Всего за два выстрела Абдулла получил 10 огнестрельных ранений, так как это были выстрелы из дробовика. Также пули попали в живот. Абдулла впал в кому, пробыл в ней пять дней . Раненого увезли бортом санавиации в Москву, там он пролежал в реанимации еще 15 дней. Пули прошили кишечник, поэтому несколько месяцев студент соблюдал специальную диету.

Абдулла закончил обучение в ПГНИУ. Сейчас он живет в Ираке и работает фармацевтом.

«Работаю в аптеке. Планирую переехать в Россию, — рассказал 59.RU Абдулла. — После стрельбы меня мучили кошмары. Сейчас это прошло, у меня много друзей, которые мне помогали справиться. В университете помогала психолог Анастасия. Спасибо ей!».

Студент проходил долгое лечение Источник: личный архив Обайда Абдуллы

Абдулла считает пожизненный срок для Бекмансурова честным наказанием. Иск к осужденному он не подавал.

«Я считаю, что бесполезно подавать иск , все равно компенсацию он вряд ли сможет выплатить», — уверен собеседник.

Абдулла в зале суда Источник: Вероника Свизева / 59.RU

Студент экономического факультета ПГНИУ Сергей Юматов тоже был одним из тяжело раненных в стрельбе. Он был первым, кого увидел стрелок, и получил девять огнестрельных ранений, когда шел к восьмому корпусу университета.

Раненого Сергея увидела преподавательница Людмила Вяткина — она остановила проезжающую мимо машину, и водитель согласился отвезти Сергея к врачам. Первую медицинскую помощь Сергею оказали в травмпункте частной Елизаветинской больницы. Заведующий отделением, травматолог Андрей Слобожанинов рассказывал 59.RU, что у Сергея Юматова было состояние травматического шока и сильная кровопотеря.

«Счет в данной ситуации шел именно на минуты. У студента было девять огнестрельных ранений, — говорил врач. — В спине четыре ранения от картечи, прострелена кисть, другой осколок картечи попал в плечо, еще три пули — в область лопатки. Это были ранения от помпового ружья, такие получают при боевых действиях . Картечь задела сердечную мышцу, задела легкое — часть его потом, уже в краевой клинической больнице, пришлось удалять. Это были крайне тяжелые ранения».

Однокурсники Сергея Юматова и активисты экономического факультета ПГНИУ открыли сбор для пострадавшего. За два дня они собрали 400 тысяч рублей . Сергей перенес операцию, которая длилась шесть часов. Ему удалили все осколки. После студент проходил реабилитацию.

Сергей Юматов (справа) сейчас работает на заводе, о случившемся старается не думать Источник: личный архив Серегя Юматова

Мы поговорили с Сергеем Юматовым о том, как он живет сейчас. Он тоже не подавал иск к Бекмансурову и даже не интересовался, присудили ли ему отдельно какую-либо компенсацию за моральный вред. «То есть выплаты никакие мне не поступали», — объяснил собеседник.

Молодой человек отучился в ПГНИУ на специальности «аналитика данных». Сейчас Сергей работает на заводе.

«Пока работаю на предприятии, потом буду искать работу по специальности», — поделился с 59.RU Сергей Юматов.

О дне трагедии в университете Сергей почти не вспоминает. Признается, что бывает, когда знакомые или коллеги могут расспрашивать его об этом, молодой человек старается отшучиваться.

Полицейский Константин Калинин, который обезвредил стрелка, тоже не стал подавать иск — по словам его жены Дарьи, просто решил этого не делать. Ранее судья посчитал доказанным, что Бекмансуров покушался на жизнь сотрудника ДПС: обвиняемый видел, что перед ним человек в форме, но все равно выстрелил. Калинин не пострадал, но Бекмансурова признали виновным в покушении на убийство.

Дарья говорит, что супруг до сих пор работает в органах МВД.

«Конечно, он все помнит, иногда вспоминает те события, — рассказала супруга. — Каждый год в день памяти приезжает в университет, чтобы возложить цветы ».

Константин Калинин с супругой Источник: личный архив Дарьи Калининой

Также мы связались с пресс-службой ПГНИУ. Согласно приговору суда, Бекмансуров обязан возместить материальный ущерб вузу на сумму 275 тысяч рублей.

«Выплат не было», — ответили в вузе.

УФССП о долгах Бекмансурова

По данным с сайта УФССП общая сумма долгов у Тимура Бекмансурова вместе с исполнительскими сборами превышает 25,1 миллиона рублей. В графе о непогашенной задолженности значится: «моральный вред, причиненный преступлением».