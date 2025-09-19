Уехала на такси и исчезла: что известно о пропавшей в Таиланде матери 4-летней малышки из России

Ее родственники вылетели на поиски в Таиланд Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Новость об исчезновении в Бангкоке 34-летней Эрики В. из Владивостока облетела российские СМИ в последние сутки. По неизвестной причине она оставила дочь в отеле, села в такси и с этого момента перестала выходить на связь. VLADIVOSTOK1.RU изучил социальные сети, имеющуюся в открытом доступе информацию и собрал все, что известно о женщине и ее пропаже.

Таинственное исчезновение

Эрика В. жила со своей 4-летней дочерью на острове Самуи, но 12 сентября по неизвестной причине они отправились в Бангкок. Заселились в отель, а около 2 часов ночи одна спустилась на ресепшен, вызвала такси не со своего телефона и уехала в район Sukhumvit Soi. Он считается «тусовочным» — здесь много клубов, баров и других увеселительных заведений, из-за чего некоторые считают его опасным местом, особенно для туристов.

На следующий день заплаканную дочь Эрики в номере отеля нашли горничные. По данным наших коллег из StarHit, девочку временно отправили в местный детский дом. Там же остался паспорт россиянки и документы ребенка.

Саму Эрику с того момента никто не видел, но она периодически заходила в социальные сети до 15 сентября. После этого ее телефон оказался выключен.

Близкие забили тревогу и начали подозревать неладное 16 сентября, когда поняли, что Эрика давно не выходила на связь. Ее родители отправились из Владивостока в Бангкок, чтобы написать заявление в местную полицию и забрать внучку.

В четверг, 18 сентября, родители девушки обратились в посольство России в Бангкоке, и ведомство присоединилось к расследованию. В этот же день паблики для русскоязычных гостей и жителей Таиланда, крупнейшим из которых считается «Паттайя от А до Я», опубликовали объявления о пропаже с контактами для связи.

Новость о пропаже была и в других группах Источник: Паттайя от А до Я / Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в России)

Что известно о пропавшей?

34-летняя Эрика В. переехала из Приморского края в Таиланд несколько лет назад. Во Владивостоке у нее остались бывший муж, мама, брат, сестры и другие родственники. Чем она занималась до переезда, не уточняется, но в ноябре 2023 года на ее имя зарегистрировали ИП с основным видом деятельности — аренда и управление недвижимостью.

О бывшем муже Эрики Денисе В. и его отношениях с супругой мало что известно. Некоторые источники в Сети утверждают, что он живет во Владивостоке и поддерживает общение с ней, но эта информация не подтверждена.

В Таиланде Эрика обосновалась на острове Самуи, где у нее появился собственный дом. О причинах своего приезда в столицу Таиланда, как и о сроках пребывания там, она никому не сообщила. Предположительно, ей нравилась ночная жизнь и посещение клубов. Также известно, что она искала няню для своей дочери.

Тот факт, что Эрика была ярким человеком, подтверждают ее социальные сети. Там она нередко публиковала снимки с фотосессий, а также делилась кадрами из путешествий в разные страны: ОАЭ, Индонезию, Китай.

Пропавшая отдыхала на разных островах Источник: Threads.com

Несмотря на кажущуюся активной и беззаботной жизнь, периодически Эрика писала про жизненные трудности, а также упоминала боль, разочарование, предательства и другие негативные эмоции, в том числе в стихах. Особенно часто такие публикации стали появляться весной этого года.

Наши коллеги из Starhit выяснили, что конфликтов, проблем или долгов у Эрики не было, но одна из ее подруг сообщила, что в последнее время она странно себя вела.

Последние новости

С 18 сентября об Эрике не появлялось никакой информации, и казалось, что ситуация только ухудшается, а драгоценное время уходит. Редактор группы «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева рассказала корреспонденту VLADIVOSTOK1.RU, что в распоряжении правоохранительных органов не было даже скана паспорта пропавшей, для получения которого неравнодушные люди искали бывшего мужа Эрики.

Хорошая новость появилась сегодня в 14:20 по времени Владивостока — благодаря резонансу волонтеры в Таиланде получили актуальные контакты Дениса В., и он предоставил скан паспорта Эрики. Несмотря на то, что местонахождение пропавшей все еще неизвестно, это должно заметно ускорить поиски.

Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU тоже связался с супругом Эрики, но сначала он попросил перезвонить через час, а после перестал брать трубку.

Также на странице Эрики во «ВКонтакте» появилась отметка, что она была в Сети сегодня в 14:00. Выходила ли в онлайн она сама, или кто-то, у кого есть доступ к ее странице, — неясно.

Отдельно пользователей и волонтеров беспокоит судьба судьба дочери Эрики. Сначала сообщалось, что ее в приюте навещает знакомая пропавшей, но потом посольство России в Таиланде сообщило изданию РИА Новости, что точное местонахождение 4-летней малышки неизвестно, и она могла оказаться в любом детском доме Бангкока.

Светлана Шерстобоева считает, что ребенка без попечения родителей точно отдали в детский дом. По ее мнению, забрать девочку из приюта может быть затруднительно, особенно в чужой стране, так как местная полиция работает плохо.

«Бабушке с дедушкой нужен документ переведенный на английский и тайский языки о том, что они бабушка с дедушкой. С этим в Таиланде все плохо. Не будет так, что сразу выдвинутся поисковые отряды. Заявление примут, и так оно будет лежать, если не пнуть полицейских 10 раз», — считает волонтер.

Пока информации о местонахождении Эрики и ее ребенка нет, но скан паспорта должен помочь и в поисках, а также в доказательстве родства малышки с бабушкой и дедушкой, которые хотят ее забрать.