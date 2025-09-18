Толпы выбежали на улицу, а к берегам идет цунами. На Камчатке произошло сильное землетрясение — кадры

От толчков в помещениях трясло всю мебель, а на улице шатало автомобили Источник: «Камчатка № 1» / Telegram

У берегов Камчатки снова зафиксировали сильное землетрясение, в регионе объявлена угроза цунами.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой в 7,2 в 93 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в камчатском филиале геофизической службы РАН.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале написал, что все службы приведены в режим повышенной готовности. По восточному побережью острова объявлена угроза цунами. По предварительным данным, пострадавших нет.

В МЧС Камчатского края предупредили, что к берегам могут дойти волны до 1,5 метра:

«Село Никольское, поселок Усть-Камчатск — возможен подход волны до 0,5 метра. Мыс Лопатка — до 1,5 м, Петропавловск-Камчатский — до 0,1 метра».

По данным Геологической службы США, у побережья Камчатки зафиксировали около пяти афтершоков. Самый сильный из них — магнитудой 5,8. Из-за землетрясения угрозу цунами объявили в США и у Курильских островов на Сахалине.

В соцсетях местные жители делятся кадрами землетрясения. В аэропорту Петропавловска-Камчатского тряслись экраны.

В квартирах мебель ходила ходуном. Как пишет Telegram-канал Shot, в некоторых квартирах из-за сильных толчков появились трещины на стенах.

Местным жителям пришлось экстренно выйти на улицу.

