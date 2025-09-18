В центре Ярославля растет пробка из-за аварии с «Яавтобусом». Видео

В центре Ярославля собирается пробка из-за аварии с автобусом Источник: читатель 76.RU

18 сентября в центре Ярославля из-за аварии с автобусом собралась пробка. По данным полиции, все случилось на улице Свободы.

«В 9:20 произошло ДТП с участием автомобиля „Фольксваген“ и автобуса. В настоящее время информации о пострадавших нет», — сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Автомобилисты стоят по направлению из центра в сторону «Ярославля-Главного». По сообщениям водителей, проезд затруднен по левому, среднему и правому рядам.

В Ярославле микроавтобус столкнулся с «Яавтобусом» Источник: Марина Коробова, читатель 76.RU

Как уточнил 76.RU директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог, из-за аварии была скорректирована схема проезда троллейбусов.

«1-й маршрут курсирует по измененной схеме движения через Большую Октябрьскую», — сообщил Денис Пырлог.