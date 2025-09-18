НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

южн.

 754мм 43%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,00
EUR 98,30
Награда от Путина
Как изменился рынок труда
Чем сейчас болеют
Ярославский бренд покорил Россию
Умер бывший мэр Вологды
Ярославна на «Мисс Россия — 2025»
Заявления губернатора
Пожар в промзоне. Видео
Нашли целебный гриб
Почему продают Центральный рынок
Происшествия В центре Ярославля растет пробка из-за аварии с «Яавтобусом». Видео

В центре Ярославля растет пробка из-за аварии с «Яавтобусом». Видео

В полиции озвучили первые подробности столкновения

539
В центре Ярославля собирается пробка из-за аварии с автобусом | Источник: читатель 76.RUВ центре Ярославля собирается пробка из-за аварии с автобусом | Источник: читатель 76.RU

В центре Ярославля собирается пробка из-за аварии с автобусом

Источник:

читатель 76.RU

18 сентября в центре Ярославля из-за аварии с автобусом собралась пробка. По данным полиции, все случилось на улице Свободы.

«В 9:20 произошло ДТП с участием автомобиля „Фольксваген“ и автобуса. В настоящее время информации о пострадавших нет», — сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Автомобилисты стоят по направлению из центра в сторону «Ярославля-Главного». По сообщениям водителей, проезд затруднен по левому, среднему и правому рядам.

В Ярославле микроавтобус столкнулся с «Яавтобусом»

Источник:

Марина Коробова, читатель 76.RU

Как уточнил 76.RU директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог, из-за аварии была скорректирована схема проезда троллейбусов.

«1-й маршрут курсирует по измененной схеме движения через Большую Октябрьскую», — сообщил Денис Пырлог.

Ранее стало известно, что в больнице скончался 31-летний водитель пострадавший в аварии на трассе М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе. Мы публиковали предварительную версию аварии, а также кадры последствий столкновения в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ДТП с автобусом Троллейбус Полиция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
8 минут
Что Яавтобус делает на встречной полосе за двойной сплошной? Наглость водителя или какая-то внешняя сторонняя причина? А так репортаж ни о чем. За окном ветер. Ветки качаются.
Гость
4 минуты
Белый выворачивал налево, автобус ехал по главной, пытался избежать столновения.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление