В центре Ярославля растет пробка из-за аварии с «Яавтобусом». Видео

18 сентября в центре Ярославля из-за аварии с автобусом собралась пробка. По данным полиции, все случилось на улице Свободы.
«В 9:20 произошло ДТП с участием автомобиля „Фольксваген“ и автобуса. В настоящее время информации о пострадавших нет», — сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.
Автомобилисты стоят по направлению из центра в сторону «Ярославля-Главного». По сообщениям водителей, проезд затруднен по левому, среднему и правому рядам.
Как уточнил 76.RU директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог, из-за аварии была скорректирована схема проезда троллейбусов.
«1-й маршрут курсирует по измененной схеме движения через Большую Октябрьскую», — сообщил Денис Пырлог.
