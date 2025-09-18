«Скончался в больнице»: появились подробности жесткой аварии на М-8 в Ярославской области. Видео

31-летний водитель, пострадавший в аварии с «ГАЗом» на М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области, скончался в больнице. Напомним, 17 сентября авто столкнулось с грузовиком «ФАВ» в районе Семибратова.
«По уточненной информации в результате ДТП, водитель автомобиля „ГАЗ“ скончался в медицинском учреждении», — сообщили в пресс-службе полиции.
Предварительно известно, «ГАЗ» врезался в фуру на светофоре, основной удар пришелся на переднюю часть «ГАЗа», вследствие чего машина загорелась. Удар был такой силы, что кабину расплющило, водителя, по словам очевидцев, вырезали из металлического плена.
Чтобы установить обстоятельства аварии, в полиции начали проверку.
Груз из «ГАЗа» оказался на проезжей части, в районе Семибратова после аварии собралась пробка по М-8.
