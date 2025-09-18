НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Скончался в больнице»: появились подробности жесткой аварии на М-8 в Ярославской области. Видео

«Скончался в больнице»: появились подробности жесткой аварии на М-8 в Ярославской области. Видео

Молодого водителя с места ДТП забрали на скорой

Водитель «Газели» скончался в больнице | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUВодитель «Газели» скончался в больнице | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Водитель «Газели» скончался в больнице

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

31-летний водитель, пострадавший в аварии с «ГАЗом» на М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области, скончался в больнице. Напомним, 17 сентября авто столкнулось с грузовиком «ФАВ» в районе Семибратова.

«По уточненной информации в результате ДТП, водитель автомобиля „ГАЗ“ скончался в медицинском учреждении», — сообщили в пресс-службе полиции.

Предварительно известно, «ГАЗ» врезался в фуру на светофоре, основной удар пришелся на переднюю часть «ГАЗа», вследствие чего машина загорелась. Удар был такой силы, что кабину расплющило, водителя, по словам очевидцев, вырезали из металлического плена.

Водителя увезла бригада скорой помощи | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUВодителя увезла бригада скорой помощи | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU
Авария произошла на светофоре | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUАвария произошла на светофоре | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU
На месте работали сотрудники экстренных служб | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUНа месте работали сотрудники экстренных служб | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU
ДТП произошло около 14 часов дня | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUДТП произошло около 14 часов дня | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Чтобы установить обстоятельства аварии, в полиции начали проверку.

Груз из «ГАЗа» оказался на проезжей части, в районе Семибратова после аварии собралась пробка по М-8.

Водитель, пострадавший в аварии в Семибратове, скончался в больнице

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Ранее мы также рассказывали о последствиях ДТП с другим большегрузом. 64-летний водитель «Киа» врезался в КАМАЗ, от удара грузовик задел бетонное ограждение и выехал на встречную полосу. Осколки ограждения повредили еще один фургон.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Погибший в ДТП Трасса М-8 Холмогоры Авария на трассе
Комментарии
2
Гость
55 минут
Газель.
Читать все комментарии
