Происшествия «Афериста из Tinder» удалось поймать: он обманул девушек на 10 млн долларов, представляясь наследником алмазного магната

Саймон Леваев находится в международном розыске

246
Мошенник притворялся наследником известного бизнесмена

В Грузии в аэропорту Батуми задержали мошенника из Израиля Саймона Леваева, о котором Netflix снял документальный фильм «Аферист из Tinder». Об этом сообщает «Рустави 2» со ссылкой на МВД.

Саймон Леваев — 35-летний израильский мошенник, осужденный за кражу, подлог и мошенничество. Его звали Шимон Иегуда Хают, но он сменил имя, чтобы притворяться родственником Льва Авнеровича Леваева, израильского бизнесмена, известного как «Бриллиантовый король».

В 2022 году Netflix выпустил о Леваеве документальный фильм, основанный на рассказах его жертв. Саймон знакомился с женщинами через приложение Tinder, представлялся богатым и успешным и втирался в доверие.

Мужчина не скупился на эффектные свидания, водил по дорогим ресторанам, возил в путешествия и даже знакомил с дочерью и бывшей супругой. Всё выглядело реально и не вызывало никаких подозрений. Но в какой-то момент у «прекрасного принца» начинались проблемы. Он просил своих жертв помочь с оплатой перелетов и счетов, ссылаясь на опасности его бизнеса. 

Девушки верили и пытались доказать своему возлюбленному, что его богатство ничего не значит, ведь для них важен только он. Леваев заверял, что скоро решит проблемы, и уже отправил деньги, которые ему одолжили, и даже больше — в знак благодарности. Но сумма так и не поступала на счет доверчивых дам. В общей сложности аферисту удалось выманить у жертв по всему миру 10 миллионов долларов.

В 2015 году Леваева приговорили к трем годам тюрьмы в Финляндии. В 2019 году его задержали в Греции с поддельным паспортом и экстрадировали в Израиль. Там его приговорили к 15 месяцам тюрьмы. «Афериста из Tinder» освободили спустя пять месяцев на фоне пандемии коронавируса.

При этом он всё еще числился в розыске за мошенничество. Его также искали власти Норвегии, Швеции и Великобритании. Сейчас его судьбой будут заниматься грузинские правоохранительные органы, которые задержали Леваева.

«Знаменитый мошенник Саймон Лев арестован», — пишет «Рустави 2». Информацию об этом изданию подтвердили в МВД.

Не исключено, что его передадут властям другой страны по каналам Интерпола.

ПО ТЕМЕ
Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Аферист из Tinder Грузия Мошенник Интерпол
