«Бухнуло — и начались крики». Один человек погиб, разрушены 10 квартир: главное о взрыве газа в Ангарске

Один человек погиб, разрушены две квартиры: главное о взрыве газа в Ангарске Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

Взрыв газа в панельной пятиэтажке произошел в Ангарске в 03:30 утра. Он был такой силы, что обвалились перекрытия второго этажа, уничтожены две квартиры, пострадало еще примерно десяток. Погиб хозяин квартиры, где произошел взрыв, три человека получили травмы, в том числе 12-летняя девочка. Собрали всё, что известно к этому часу.

ЧП произошло в пятиподъездном доме на 100 квартир в 12-м Микрорайоне Ангарска. Всего там прописано 250 человек. Сразу после взрыва из дома эвакуировались 79 жильцов, в том числе 12 детей.

Известно, что дом газифицирован, а в квартире проживал маломобильный 56-летний мужчина с собакой.

Комментарий директора муниципальной службы по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Алексея Филатова Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

«В квартире проживал маломобильный гражданин, инвалид. В результате взрыва газа гражданин погиб. Он жил на втором этаже, но из-за обрушения межэтажных перекрытий его тело оказалось на первом этаже», — сообщил журналисту «ИрСити» директор муниципальной службы по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Алексей Филатов.

Вид изнутри дома, где взорвался газ Источник: #кобзевнасвязи / T.me

Пострадали люди, которые жили в квартире над эпицентром взрыва. Как рассказала «ИрСити» главврач Ангарской горбольницы Ольга Кощина, тяжелых среди пострадавших не было, в медучреждении остался только один человек.

«Мужчина 40 лет госпитализирован в Ангарскую городскую больницу с компрессионным переломом позвоночника. У 12-летней девочки (его дочери. — Прим. ред.) — ушибы мягких тканей лица и сотрясение головного мозга. Ей также оказали необходимую медицинскую помощь», — рассказал мэр Ангарска Сергей Петров в своем телеграм-канале.

По словам Алексея Филатова, у третьего пострадавшего нашли осколок стекла в ноге. После того как его достали и рану обработали, мужчина отправился домой.

Мы поговорили с Татьяной, которая жила через стенку от квартиры, где произошел взрыв. По ее словам, она чудом спаслась из разрушенного подъезда. Вечером накануне взрыва Татьяна легла спасть около 11 часов, но ей нужно было вставать и принимать лекарства.

«И вот лежу, не могла уснуть, где-то в четвертом часу, и вот это бахнуло, и стена — на меня и зависла. Там ковер, часть ковра сорвала, часть — задержка, а ноги прижаты, стопы. Получилось — вылазить никак, а вокруг булыжники, штыри, металлические палки и не видно ничего. Господи, я кричу, кричу, вылезти не могу. Но с трудом покрутила [ногу], видно, матрасы у меня мягкие, за счет этого одну ногу вытащила. Потом с большим трудом в течение какого-то времени я смогла вторую ногу освободить. Сильно не пострадала, я считаю, что Господь уберег», — поделилась женщина.

Спасатели работают на месте взрыва газа в Ангарске Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

Ангарчане рассказывают, что у них повылетали окна и двери, а звук взрыва было слышно в соседних микрорайонах. «Я спал, а жена работала в этот момент. Я не знаю, это как будто из пушки бомбануло. Меня аж с кровати подкинуло, я весь в стеклах был. У меня соседи дверь пинали, она внутрь вошла, я выйти-то не мог. Они орали и вытащили меня», — рассказал один из жильцов дома.

Сосед с четвертого этажа рассказал, что от взрыва в его квартире пооткрывались все окна, шкафы и даже холодильник.

«Я подошел посмотреть, а там пар какой-то идет. Я закрыл окно с горем пополам и балконную дверь тоже закрыл. Стена чуть-чуть трещину дала между несущими, а еще машина у меня пострадала, рядом с домом стояла. Стекло в ней разбило», — посетовал мужчина.

«Буквально бухнуло, и всё, начались крики, — рассказывает еще одна соседка. — Дыма или запаха не было. Я приехала домой с работы в половине двенадцатого ночи, я пришла, еще поела, где-то в час спать легла. Ни запахов, ничего такого, вообще всё нормально было. Тишина».

11 жильцов четвертого подъезда, где взорвался газ, перевезли в гостиницу. Еще 22 человека отправились в пункт временного размещения, который организовали на базе школы № 4. Остальные поехали к родственникам.

Пункт временного размещения для жильцов дома, в котором взорвался газ в Ангарске Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»

В ПВР находится медик, который готов оказать помощь пострадавшим, с людьми работают психологи.

Как уточнил губернатор Игорь Кобзев, первый и пятый подъезды в доме безопасны, по тем же подъездам, которые находятся в центре, ждут заключение экспертизы. На это понадобится примерно неделя.