В Ярославской области иномарка насмерть сбила велосипедиста

Вечером 13 сентября на дороге в Мышкинском районе Ярославской области в аварии с иномаркой погиб 64-летний велосипедист. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, ДТП случилось на 28-м километре автодороги «Мышкин — станция Волга — Шестихино».
«По предварительной информации водитель, управляя автомобилем „Рено Логан“ совершил наезд на велосипедиста, двигающегося в попутном направлении», — прокомментировал аварию начальник отделения Госавтоинспекции отдела МВД России «Мышкинское» Роман Виноградов.
Велосипедист от полученных травм скончался на месте до приезда медиков.
«Госавтоинспекция Ярославкой области обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть бдительными и предельно внимательными на дорогах. Велосипедистам следует сделать себя максимально заметными на дорогах, в темное время суток не пренебрегать светоотражающими жилетами», — добавили в Госавтоинспекции.
