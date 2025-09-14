НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия В Ярославской области иномарка насмерть сбила велосипедиста

В Ярославской области иномарка насмерть сбила велосипедиста

Публикуем подробности от Госавтоинспекции

46
В Ярославской области иномарка насмерть сбила велосипедиста | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ Ярославской области иномарка насмерть сбила велосипедиста | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области иномарка насмерть сбила велосипедиста

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Вечером 13 сентября на дороге в Мышкинском районе Ярославской области в аварии с иномаркой погиб 64-летний велосипедист. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, ДТП случилось на 28-м километре автодороги «Мышкин — станция Волга — Шестихино».

«По предварительной информации водитель, управляя автомобилем „Рено Логан“ совершил наезд на велосипедиста, двигающегося в попутном направлении», — прокомментировал аварию начальник отделения Госавтоинспекции отдела МВД России «Мышкинское» Роман Виноградов.

Велосипедист от полученных травм скончался на месте до приезда медиков.

В Мышкинском округе насмерть сбили велосипедиста

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

«Госавтоинспекция Ярославкой области обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть бдительными и предельно внимательными на дорогах. Велосипедистам следует сделать себя максимально заметными на дорогах, в темное время суток не пренебрегать светоотражающими жилетами», — добавили в Госавтоинспекции.

Ранее появились подробности ДТП в Переславском округе. После столкновения в больницу попали три человека.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
