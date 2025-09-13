Пострадали 25 человек: появились кадры последствий мощного взрыва в баре Мадрида — что стало причиной трагедии

Пожарные расчищают завалы вручную из-за неустойчивости здания Источник: Reuters

В результате взрыва в мадридском баре пострадали 25 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в потенциально тяжелом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв произошел в баре Mis Tesoros в районе Пуэнте-де-Вальекас. Взрывной волной поврежден жилой дом над заведением, пожарные расчищают завалы вручную из-за неустойчивости здания. Как пишет издание ABC, ЧП произошло из-за утечки газа.

«Пожарная служба проводит обследование здания. Сильно пострадали как смежные помещения, так и сам бар, а также верхние этажи, особенно те, которые непосредственно над помещением и баром», — сообщил вице-мэр Мадрида и уполномоченный по вопросам безопасности и чрезвычайным ситуациям городского совета Инма Санс.