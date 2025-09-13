НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

штиль.

 767мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 84,38
EUR 99,33
Световые деревья и шезлонги
Фоторепортаж с окраины
Отзыв о Сочи
Ярославский бренд покорил Россию
ДТП со «скорой»
Афиша на выходные
Ограничения в аэропорту
Тренды моды
«Локомотив» проиграл «Драконам»
Погода на выходные
Происшествия Пострадали 25 человек: появились кадры последствий мощного взрыва в баре Мадрида — что стало причиной трагедии

Пострадали 25 человек: появились кадры последствий мощного взрыва в баре Мадрида — что стало причиной трагедии

Взрывной волной поврежден жилой дом над заведением

188
Пожарные расчищают завалы вручную из-за неустойчивости здания | Источник: ReutersПожарные расчищают завалы вручную из-за неустойчивости здания | Источник: Reuters

Пожарные расчищают завалы вручную из-за неустойчивости здания

Источник:

Reuters

В результате взрыва в мадридском баре пострадали 25 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в потенциально тяжелом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв произошел в баре Mis Tesoros в районе Пуэнте-де-Вальекас. Взрывной волной поврежден жилой дом над заведением, пожарные расчищают завалы вручную из-за неустойчивости здания. Как пишет издание ABC, ЧП произошло из-за утечки газа.

Источник:

Reuters

«Пожарная служба проводит обследование здания. Сильно пострадали как смежные помещения, так и сам бар, а также верхние этажи, особенно те, которые непосредственно над помещением и баром», — сообщил вице-мэр Мадрида и уполномоченный по вопросам безопасности и чрезвычайным ситуациям городского совета Инма Санс.

На месте работают 18 пожарных отрядов, к ним присоединились кинологи. Также на месте дежурят медики.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Взрыв Мадрид Бар
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Как не попасть в „чикагскую семерку“?» Психолог — о том, почему люди живут всю жизнь и не ездят на море
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление