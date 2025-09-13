Включил плиту лапками и спалил аэрогриль: кот устроил пожар в квартире Санкт-Петербурга. Новости 13 сентября

Хозяевам квартиры удалось самостоятельно потушить пламя Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 сентября.

Россиянам напомнили, какие деревья нельзя сажать во дворе дома

Член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров напомнил о правилах посадки деревьев в городах. По его словам, осенью, когда люди часто высаживают деревья, важно учитывать, что не все виды подходят для этого.

Например, женские экземпляры тополей и шелковиц засоряют территорию и воздух во время плодоношения. Также не рекомендуется высаживать некоторые хвойные и дубы из-за их корней, которые могут повредить фундаменты или коммуникации.

Каждый регион устанавливает свои ограничения на посадку деревьев. Запрет регулируется постановлением Госстроя РФ. Машаров также отметил, что правила касаются и цветов на придомовых территориях многоквартирных домов.

Порядок использования этой территории определяется решением общего собрания собственников. Если соседи будут недовольны, придется вернуть участок в прежний вид за свой счет, передает ТАСС.

Приложения банков будут подавать заявления о мошенниках

Мобильные приложения крупнейших российских банков оснастят функцией подачи заявлений о мошеннических операциях с переводами. Подробности рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, с помощью нововведения можно будет оперативно и без сложностей обращаться в банк при подозрении на мошенничество.

«Теперь не нужно будет идти в отделение или долго общаться с call-центром — заявление можно будет подать прямо через мобильное приложение. Это ускоряет реакцию банка и правоохранительных органов, повышает шансы на успешное расследование», — рассказал он РИА Новости.

Пенсионерам хотят повысить надбавку к выплатам

Депутаты от ЛДПР предложили увеличить надбавку к пенсиям для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня МРОТ — 22 440 рублей в 2025 году. Законопроект направлен в правительство РФ.

«Такая дополнительная выплата позволит нашим старикам и маломобильным людям нанять сиделку или материально стимулировать близких родственников, осуществляющих уход за ними», — прокомментировал инициативу лидер партии Леонид Слуцкий в разговоре с ТАСС.

По его словам, с 2025 года действует «надбавка на уход» в размере 1314 рублей. Инициатива авторов направлена на усиление социальной поддержки пожилых и маломобильных граждан, позволяя им нанять сиделку или стимулировать близких родственников.

В пояснительной записке отмечается, что текущий порядок не требует наличия лица, осуществляющего уход, что позволяет пенсионерам самостоятельно распоряжаться деньгами.

В Совфеде рассказали, как декрет влияет на будущую пенсию

Отпуск по уходу за ребенком в России учитывается в трудовом стаже и сохраняет право на пенсию в будущем. Подробности об этом рассказала сенатор Наталия Косихина.

По ее словам, периоды социально значимой деятельности, включая отпуск по уходу за ребенком, включаются в страховой стаж одного из родителей. Этот факт имеет большое значение, так как он позволяет сохранить право на пенсию в будущем.

За каждый год ухода за ребенком до полутора лет одному из родителей начисляются пенсионные коэффициенты: 1,8 за первого ребенка, 3,6 за второго и 5,4 за третьего и последующих детей. Сенатор отметила, что эти пенсионные баллы суммируются с теми, что заработаны за трудовую деятельность, и влияют на будущий размер пенсии.

По словам Косихиной, декретный отпуск не только не уменьшает пенсию, но и может увеличить ее, если пенсионные коэффициенты за этот период окажутся выше, чем за трудовую деятельность.

Парламентарий также объяснила, что если несколько периодов, входящих в трудовой стаж, совпадают по времени, учитывается только один из них — наиболее выгодный. Например, если женщина одновременно находилась в отпуске по уходу за ребенком и официально работала, при расчете пенсии будет выбран период, в котором начислено больше пенсионных коэффициентов, передает РИА Новости.

Горбатого кита выбросило на берег в Исландии

Самку кита длиной 10 метров обнаружили сотрудники местного музея китов Хусавика. По словам местных жителей, самку сначала заметили на отмели, но через некоторое время ее подтянуло ближе к берегу во время прилива.

Специалисты смогли идентифицировать особь и заявили, что млекопитающее видели плавающим всего несколько дней назад.

Кита притянуло к берегу во время прилива Источник: RUV

Стало известно, зачем мошенникам данные о месте жительства

Мошенники активно используют двухэтапный обман. Сначала аферисты выманивают код от «Госуслуг» под видом подтверждения адреса, а после этого просят перевести деньги на «безопасный счет», убеждая в попытке хищения средств на нужды ВСУ.

Фальшивые сообщения злоумышленники рассылают от имени председателя ЖСК. Далее в схему обмана вступает этап, когда мошенники выдают себя за сотрудников силовых ведомств, информируя жертву о подозрительных операциях по счету и якобы произошедшем взломе «Госуслуг», в результате которого деньги пытаются перевести ВСУ.

Когда человек в панике, он может перечислить средства на указанный мошенниками «безопасный счет» или отдает наличные курьеру под предлогом оформления — в обоих случаях деньги окончательно поступают в руки аферистов, передает ТАСС. Россиян призывают быть бдительнее.

В Госдуме предложили по-новому считать коммуналку

В России предложили запретить коммунальным службам начислять проценты за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). С такой инициативой выступил лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий.

Он считает, что коммунальщики не должны выполнять функции банков или других финансовых организаций. Поэтому и не имеют права начислять проценты за просрочку или неполную оплату ЖКУ.

По его словам, если из-за действий коммунальщиков у людей отключают электричество или воду, то сами коммунальщики не платят пени за причиненный ущерб. Однако если человек задерживает оплату коммунальных услуг, ему сразу начисляются пени. По мнению Слуцкого, так быть не должно.

Лидер ЛДПР считает, что сотрудники коммунальных служб могут использовать другие методы воздействия на должников, например, отключать воду или электричество.

Аргентина изменила миграционную политику из-за россиянок

Аргентина меняет миграционную политику, чтобы остановить «родильный туризм» россиян, сообщил посол Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью РБК.

По его словам, безвизовый режим с Россией введен для культурного обмена, а не для привлечения беременных россиянок. Получение гражданства сразу после рождения ребенка станет невозможным.

Отмечается, что в феврале 2024 года шесть беременных россиянок были задержаны в аэропорту, но суд их оправдал. Власти также начали аннулировать ВНЖ россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране.

Бархатный сезон на черноморском побережье

В Геленджике температура морской воды сейчас достигает +22 °С, что делает купание вполне комфортным. Однако сильный ветер создает определённые неудобства: на всех пляжах уже сложены зонты. Об актуальной ситуации на курорте рассказали наши коллеги из 93.RU.

Купаться еще можно, но может быть некомфортно из-за сильного ветра Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

На побережье можно увидеть всего около 20 человек, так как ветер дует с такой силой, что поднимает песок. Но в воде по-прежнему тепло. А вот местные жители уже надевают куртки.

При этом возле центрального пляжа ветра гораздо меньше, море здесь тоже спокойнее. Людей здесь побольше, но купающихся почти нет.

В бухте ветра меньше Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Стоимость аренды шезлонга на целый день на центральном пляже Геленджика составляет 600 рублей. Наиболее дорогой вариант размещения — бунгало на шестерых человек, которое обойдется в 5000 рублей.

Кот чуть не сжег квартиру в Санкт-Петербурге

Очень красивый кот в Питере устроил пожар и чуть не спалил квартиру вместе с хозяевами. Кухня вспыхнула ночью. Сначала загорелся аэрогриль.

Дознаватели выяснили, что пожар устроил четвероногий, когда прошелся по сенсорной плите своими лапками. Из-за этого плита без блокировки мгновенно сработала, а на ней стоял пластиковый аэрогриль. Он начал быстро плавиться и в итоге загорелся.