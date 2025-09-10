В соратника Трампа выстрелили во время дебатов: что известно о покушении на Чарли Кирка

Инцидент попал на видео Источник: Baza / Telegram

На Чарли Кирка, известного американского консерватора и сторонника Дональда Трампа, совершили покушение. Директор Turning Point USA получил огнестрельное ранение во время дебатов в штате Юта, сообщает The Guardian. Пуля попала в шею, Кирк находится в критическом состоянии.

Мероприятие проходило рядом с кампусом Университета Юта Вэлли. После выстрела в толпе зрителей началась паника, люди побежали в разные стороны. NBC News со ссылкой на представителя учреждения пишет, что в результате инцидента пострадал только Кирк.

Согласно оповещению, разосланному студентам Университета Юты, подозреваемый задержан, пишет Desert News. Видео задержания предполагаемого стрелка также попало в соцсети.

Мужчина отказывается давать показания Источник: Baza / Telegram

Вице-президент Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп призвали к молитвам после покушения на Чарли Кирка. За жизнь политика борются врачи.