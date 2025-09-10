В соратника Трампа выстрелили во время дебатов: что известно о покушении на Чарли Кирка

На Чарли Кирка, известного американского консерватора и сторонника Дональда Трампа, совершили покушение. Директор Turning Point USA получил огнестрельное ранение во время дебатов в штате Юта, сообщает The Guardian. Пуля попала в шею, Кирк находится в критическом состоянии.
Мероприятие проходило рядом с кампусом Университета Юта Вэлли. После выстрела в толпе зрителей началась паника, люди побежали в разные стороны. NBC News со ссылкой на представителя учреждения пишет, что в результате инцидента пострадал только Кирк.
Согласно оповещению, разосланному студентам Университета Юты, подозреваемый задержан, пишет Desert News. Видео задержания предполагаемого стрелка также попало в соцсети.
Вице-президент Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп призвали к молитвам после покушения на Чарли Кирка. За жизнь политика борются врачи.
Чарли Кирк — ведущий подкаста The Charlie Kirk Show с миллионами подписчиков в соцсетях. Он регулярно проводил открытые дебаты с левыми активистами и является соратником действующего президента Дональда Трампа. Кирк часто приходит в университеты и спорит со сторонниками Демократической партии США. Также он выступал против сторонников Палестины. В 2012 году он основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в школах, колледжах и университетах, борясь с левой повесткой. Он также выступал с призывами к прекращению финансовой помощи Украине со стороны США.