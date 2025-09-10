НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

штиль.

 765мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 84,92
EUR 99,82
Чебатков в Ярославле
Новые район на берегу Волги
Пожар в жилом доме
Ярославский бренд покорил Россию
Подорожает плата за капремонт
Чиновники переезжают
Создадут «Вайсман-центр»
Сокращения в музее
Переплыл Босфор
Суд над педагогом
Происшествия В соратника Трампа выстрелили во время дебатов: что известно о покушении на Чарли Кирка

В соратника Трампа выстрелили во время дебатов: что известно о покушении на Чарли Кирка

Показываем кадры с места происшествия

209

Инцидент попал на видео

Источник:

Baza / Telegram

На Чарли Кирка, известного американского консерватора и сторонника Дональда Трампа, совершили покушение. Директор Turning Point USA получил огнестрельное ранение во время дебатов в штате Юта, сообщает The Guardian. Пуля попала в шею, Кирк находится в критическом состоянии.

Мероприятие проходило рядом с кампусом Университета Юта Вэлли. После выстрела в толпе зрителей началась паника, люди побежали в разные стороны. NBC News со ссылкой на представителя учреждения пишет, что в результате инцидента пострадал только Кирк.

Согласно оповещению, разосланному студентам Университета Юты, подозреваемый задержан, пишет Desert News. Видео задержания предполагаемого стрелка также попало в соцсети.

Мужчина отказывается давать показания

Источник:

Baza / Telegram

Вице-президент Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп призвали к молитвам после покушения на Чарли Кирка. За жизнь политика борются врачи.

Чарли Кирк — ведущий подкаста The Charlie Kirk Show с миллионами подписчиков в соцсетях. Он регулярно проводил открытые дебаты с левыми активистами и является соратником действующего президента Дональда Трампа. Кирк часто приходит в университеты и спорит со сторонниками Демократической партии США. Также он выступал против сторонников Палестины. В 2012 году он основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в школах, колледжах и университетах, борясь с левой повесткой. Он также выступал с призывами к прекращению финансовой помощи Украине со стороны США.

ПО ТЕМЕ
Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Чарли Кирк Дональд Трамп Покушение Стрельба США
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Где этот чудак со скрепами?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Мнение
«Мясо почти не покупаю». 38-летняя предпринимательница купила квартиру в ипотеку и рассказала, что пережила за первый год
Анастасия
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках
Анастасия Жердина
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление