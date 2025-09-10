НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия В Ростовской области беспилотник попал в школу-интернат — из здания эвакуировали десятки детей. Есть пострадавшие

Под атаку попали и другие регионы России

Двое взрослых получили ранения

В ночь на 10 сентября регионы атаковали беспилотники ВСУ. В Ростовской области сбитый дрон упал на специальную школу-интернат, детей экстренно эвакуировали. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«В Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА около полуночи проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната», — написал он в своем Telegram-канале.

В здании интерната повреждены остекление и дверь запасного выхода. Из интерната эвакуировали 73 ребенка и пятеро сотрудников. Их доставят в пункт временного размещения. Известно, что двое взрослых получили легкие ранения, их передали медикам.

Кроме того, по данным Минобороны, с 17:40 мск до полуночи над регионами сбили 22 беспилотника:

6 — над Брянской областью, 5 — над Курской, 4 — над Воронежской, 3 — над Орловской, 2 — над Республикой Крым, по одному БПЛА — над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Виктория Корнеева
Беспилотники Атака Школа-интернат Ростовская область Минобороны
