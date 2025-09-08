В спальном районе Ярославля перевернулась легковушка

В Ярославле на пересечении улицы Индустриальной и проспекта Фрунзе днем 7 сентября перевернулась легковушка. На перекрестке столкнулись «Тойота» и «Ниссан».
От удара «Ниссан» перевернулся на крышу.
«По предварительной информации, в результате ДТП 70-летний водитель автомобиля „Ниссан“ доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками экстренных служб.
