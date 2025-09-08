НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

2 м/c,

сев.

 762мм 57%
Подробнее
6 Пробки
USD 82,34
EUR 96,57
Петиция против объединения театров
Открыли новый приют для собак
Пожар в салоне красоты
Что за компания будет строить новый мост
Работа на WB и «Озон» в Ярославле
Годовщина трагедии «Локо»
Ярославский бренд покорил Россию
Чебатков в Ярославле
Бьют хлыстом лошадей
Афиша на сентябрь
Происшествия В спальном районе Ярославля перевернулась легковушка

В спальном районе Ярославля перевернулась легковушка

Рассказываем, как это случилось

669
Машина лежала вверх колесами | Источник: Жесть Ярославль / vk.com Машина лежала вверх колесами | Источник: Жесть Ярославль / vk.com

Машина лежала вверх колесами

Источник:

Жесть Ярославль / vk.com

В Ярославле на пересечении улицы Индустриальной и проспекта Фрунзе днем 7 сентября перевернулась легковушка. На перекрестке столкнулись «Тойота» и «Ниссан».

От удара «Ниссан» перевернулся на крышу.

«По предварительной информации, в результате ДТП 70-летний водитель автомобиля „Ниссан“ доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками экстренных служб.

Недавно мы рассказывали об аварии с двумя пострадавшими на Московском проспекте.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Авария с перевертышем
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Ньюанс! А почему номер не забрилиантили, Вы же любите!? 🤡🤡🤡
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Женатые сливались». Как вычислить обман на сайте знакомств: 5 показательных историй из личного опыта
Ника Фирсова
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
Без сервиса, дешево, с красивыми видами. Отпускник нашел неожиданную страну, куда можно поехать на машине
Павел Красоткин
журналист
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление