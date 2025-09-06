Пытался объехать грузовик? Момент ДТП с пострадавшими в Ярославле попал на видео

В Ярославле машину выбросило на ограждение Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Момент ДТП с двумя пострадавшими в Ярославле попал на видео. Авария произошла около трех часов ночи 6 сентября на Московском проспекте.

Судя по записям уличных камер, 28-летний водитель «Опеля» на скорости ехал по полосе в сторону выезда из города. В какой-то момент машина вильнула в сторону. По всей видимости, чтобы объехать стоящий грузовик. После этого автомобиль занесло и выбросило на ограждение. От удара машину смяло, она задымилась, стекла разлетелись в разные стороны.

Авария произошла неподалеку от остановки «Крестобогородская». В момент ДТП у киоска, расположенного на тротуаре, стояли люди. Оправившись от увиденного, они бросились к разбитой машине и помогли пассажиру выйти. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Момент аварии попал на видео Источник: Жесть Ярославль / Telegram