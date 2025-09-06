Пытался объехать грузовик? Момент ДТП с пострадавшими в Ярославле попал на видео

Момент ДТП с двумя пострадавшими в Ярославле попал на видео. Авария произошла около трех часов ночи 6 сентября на Московском проспекте.
Судя по записям уличных камер, 28-летний водитель «Опеля» на скорости ехал по полосе в сторону выезда из города. В какой-то момент машина вильнула в сторону. По всей видимости, чтобы объехать стоящий грузовик. После этого автомобиль занесло и выбросило на ограждение. От удара машину смяло, она задымилась, стекла разлетелись в разные стороны.
Авария произошла неподалеку от остановки «Крестобогородская». В момент ДТП у киоска, расположенного на тротуаре, стояли люди. Оправившись от увиденного, они бросились к разбитой машине и помогли пассажиру выйти. Очевидцы вызвали скорую помощь.
Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, помощь медиков понадобилась и водителю «Опеля» и пассажиру. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.