НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

1 м/c,

сев.

 761мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,56
EUR 95,48
Момент ДТП попал на видео
Ярославский бренд покорил Россию
Умер в электробусе
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Отменили водные рейсы
Грибные места
Обзор новой школы
Итоги матча за Кубок Открытия
Переименуют вуз
Афиша на сентябрь
Происшествия Подробности Пытался объехать грузовик? Момент ДТП с пострадавшими в Ярославле попал на видео

Пытался объехать грузовик? Момент ДТП с пострадавшими в Ярославле попал на видео

Подробности аварии на Московском проспекте

834
Написать комментарий
В Ярославле машину выбросило на ограждение | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле машину выбросило на ограждение | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле машину выбросило на ограждение

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Момент ДТП с двумя пострадавшими в Ярославле попал на видео. Авария произошла около трех часов ночи 6 сентября на Московском проспекте.

Судя по записям уличных камер, 28-летний водитель «Опеля» на скорости ехал по полосе в сторону выезда из города. В какой-то момент машина вильнула в сторону. По всей видимости, чтобы объехать стоящий грузовик. После этого автомобиль занесло и выбросило на ограждение. От удара машину смяло, она задымилась, стекла разлетелись в разные стороны.

Авария произошла неподалеку от остановки «Крестобогородская». В момент ДТП у киоска, расположенного на тротуаре, стояли люди. Оправившись от увиденного, они бросились к разбитой машине и помогли пассажиру выйти. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Момент аварии попал на видео

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, помощь медиков понадобилась и водителю «Опеля» и пассажиру. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Московский проспект Пострадавшие в аварии
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Теперь кабачками не раскидываемся!»: хозяйка поделилась рецептом, который покорил ее семью
Жительница Архангельска
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление