Загорелся мотоцикл: в массовом ДТП в Ярославской области пострадали два человека. Видео

В Рыбинске Ярославской области произошло массовое ДТП с пострадавшими. Авария случилась днем 5 сентября у дома № 34 по улице Переборский тракт.
Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, там столкнулись четыре автомобиля и мотоцикл. Судя по видео с места аварии, мотоцикл загорелся. Один из автомобилей вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся на крышу.
На место ДТП выезжали сотрудники скорой помощи. Как оказалось, двоим участникам аварии понадобилась помощь медиков.
«В медицинское учреждение доставлены водитель мотоцикла и водитель автомобиля „Киа“. Подробности уточняются, проводится проверка», — рассказали в региональном УМВД.
