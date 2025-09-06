НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Загорелся мотоцикл: в массовом ДТП в Ярославской области пострадали два человека. Видео

Загорелся мотоцикл: в массовом ДТП в Ярославской области пострадали два человека. Видео

Что известно об аварии

В массовом ДТП пострадали люди | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.comВ массовом ДТП пострадали люди | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

В массовом ДТП пострадали люди

Источник:

Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

В Рыбинске Ярославской области произошло массовое ДТП с пострадавшими. Авария случилась днем 5 сентября у дома № 34 по улице Переборский тракт.

Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, там столкнулись четыре автомобиля и мотоцикл. Судя по видео с места аварии, мотоцикл загорелся. Один из автомобилей вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся на крышу.

Одна из легковушек вылетела с дороги | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.comОдна из легковушек вылетела с дороги | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

Одна из легковушек вылетела с дороги

Источник:

Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

Очевидцы показали, что происходило на месте ДТП

Источник:

Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

На место ДТП выезжали сотрудники скорой помощи. Как оказалось, двоим участникам аварии понадобилась помощь медиков.

«В медицинское учреждение доставлены водитель мотоцикла и водитель автомобиля „Киа“. Подробности уточняются, проводится проверка», — рассказали в региональном УМВД.

Еще одно ДТП произошло в Угличе Ярославской области. Там мужчина на электросамокате сбил трехлетнего мальчика и скрылся. Теперь сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев аварии. А в полиции начали проверку после случившегося.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Массовое ДТП Рыбинск Пострадавшие в аварии Полиция
