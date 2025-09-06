Почти 900 человек погибли в Пакистане из-за наводнений. Стихия может привести к повторным жертвам: подробности

Наводнение затронуло более 4 миллионов человек Источник: Reuters / Stringer

В результате сильного наводнения в Пакистане погибли 884 человека. Стихия была вызвана продолжительными ливнями. Теперь власти опасаются, что ситуация повторится. Подробности опубликовало агентство Xinhua со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (NDMA).

«Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA) заявило, что по меньшей мере 884 человека погибли, 1182 получили ранения, 9363 дома были разрушены и 6180 голов крупного рогатого скота погибли с начала проливных дождей и наводнений», — говорится в сообщении.

Власти отложили административные мероприятия из-за стихийных бедствий. Речь идет о предстоящих дополнительных выборах в девяти избирательных округах Пенджаба. Из-за наводнений там произошли серьезные сбои в работе систем связи, также был нанесен масштабный ущерб инфраструктуре.

Наводнение затронуло более 4 миллионов человек. По информации NDMA, Индия предупредила Пакистан, что из-за высокого уровня воды в различных водохранилищах на реке Сатледж в Пакистане могут произойти дополнительные паводки, которые приведут к новым наводнениям.