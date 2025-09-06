НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Почти 900 человек погибли в Пакистане из-за наводнений. Стихия может привести к повторным жертвам: подробности

Почти 900 человек погибли в Пакистане из-за наводнений. Стихия может привести к повторным жертвам: подробности

Власти опасаются, что ситуация может ухудшиться

112
Написать комментарий
Наводнение затронуло более 4 миллионов человек | Источник: Reuters / StringerНаводнение затронуло более 4 миллионов человек | Источник: Reuters / Stringer

Наводнение затронуло более 4 миллионов человек

Источник:

Reuters / Stringer

В результате сильного наводнения в Пакистане погибли 884 человека. Стихия была вызвана продолжительными ливнями. Теперь власти опасаются, что ситуация повторится. Подробности опубликовало агентство Xinhua со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (NDMA).

«Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA) заявило, что по меньшей мере 884 человека погибли, 1182 получили ранения, 9363 дома были разрушены и 6180 голов крупного рогатого скота погибли с начала проливных дождей и наводнений», — говорится в сообщении.

Власти отложили административные мероприятия из-за стихийных бедствий. Речь идет о предстоящих дополнительных выборах в девяти избирательных округах Пенджаба. Из-за наводнений там произошли серьезные сбои в работе систем связи, также был нанесен масштабный ущерб инфраструктуре.

Наводнение затронуло более 4 миллионов человек. По информации NDMA, Индия предупредила Пакистан, что из-за высокого уровня воды в различных водохранилищах на реке Сатледж в Пакистане могут произойти дополнительные паводки, которые приведут к новым наводнениям.

Сильный сезон дождей там начался в начале июня. С тех пор ливни продолжаются, случаются большие оползни и разрушительные потопы.

