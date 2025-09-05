НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в московском аэропорту: уже прошел первый суд

Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в московском аэропорту: уже прошел первый суд

Ей грозит до 7 лет тюрьмы

357
Написать комментарий
Актриса просила не сажать ее под домашний арест из-за ближайших съемок | Источник: Aglayatarasova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Актриса просила не сажать ее под домашний арест из-за ближайших съемок | Источник: Aglayatarasova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актриса просила не сажать ее под домашний арест из-за ближайших съемок

Источник:

Aglayatarasova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово из-за наркотических веществ. Об этом нашим коллегам из MSK1.RU сообщил источник в оперативных службах. После задержания Тарасову отправили в суд, где ей избрали меру пресечения.

По предварительной информации, актриса прилетела из Израиля с вейпом, в котором нашли наркотическое вещество. В отношении Тарасовой возбудили дело по статье о контрабанде наркотических средств. Теперь ей может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.

По информации ТАСС, актрису обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. Тарасова заявила, что раскаивается в попытке незаконно ввезти наркотики в Россию.

«Я совершила большую ошибку. Мне страшно, я раскаиваюсь, я не собираюсь никуда уезжать, так как сама добровольно сдала паспорта», — заявила Тарасова в зале суда.

Актриса просила не сажать ее под домашний арест, а ограничиться запретом определенных действий. В сентябре у нее должны начаться съемки по трем проектам, по которым подписаны контракты.

Кадры из зала суда, куда привели Тарасову, чтобы избрать меру пресечения

Источник:

MSK1.RU / Telegram

Наши коллеги из StarHit.ru пообщались с актером Антоном Филипенко, с которым она состоит в отношениях. Он подтвердил информацию о задержании.

«Я сам в шоке. Пытаюсь выяснить, что происходит. Не отрывайте меня от важного дела. Ничего не знаю, где она и кто с ней, мы общались два дня назад», — сказал он в разговоре со StarHit.ru.

Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Тарасова получила популярность благодаря ролям в сериалах «Интерны» и «Беспринципные», фильмах «Холоп-2» 12+, «Лед» 12+ и «Лед-2» 6+. За роль она получила премию «Золотой орел».

Коллеги из MSK1.RU пообщались с представителями федеральной таможенной службы России. Там сообщили, что у контрабандистов наркотиками есть определенных психологический портрет.

«Это нервозность человека, в особенности когда рядом появляется человек в погонах — сотрудник таможенного органа, пограничник», — сообщили нашим коллегам MSK1.RU в пресс-службе ведомства.

Также выявлять нарушителей помогают собаки специального назначения.

Сегодня вечером в Домодедовском суде актрисе избрали меру пресечения. Наши коллеги из MSK1.RU сообщили, что следствие требовало для нее домашний арест. Однако Тарасовой запретили определенные действия до 3 ноября, а именно: пользоваться связью и выходить из дома.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Актриса Наркотики Арест
