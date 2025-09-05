«Прутья были в крови». Эльдар Джарахов и MONA спасли собак из ада «черной передержки» в Подмосковье

В подмосковном Чехове создательницы зоогостиницы DogTown брали деньги за «профессиональную передержку», а на самом деле издевались над животными Источник: MONA / Telegram

Собаки блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA стали жертвами тюрьмы для животных, скрывавшейся под видом элитной передержки в Подмосковье. Они и еще 50 человек доверили своих питомцев частной зоогостинице DogTown в Чехове, владелицы которой «кинологи» Карина и Мария обещали лучшие условия и профессиональное воспитание под ключ за большие деньги.

Об ужасных условиях стало известно после публикации в Сети шокирующего видео. На кадрах запечатлены владелицы передержки, которые выкручивают собакам поводок и бьют их за непослушание. Видео стало вирусным, и хозяева собак с ужасом узнали в девушках владелиц зоогостиницы, где находятся их питомцы.

Смотрите на свой страх и риск: на этом видео есть жестокое обращение с животными Источник: shiba_inu_help / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

В комментариях многие написали свои истории: оказалось, что люди забирали своих собак с передержки похудевшими, но не знали, что всё настолько плохо. Часть владельцев и вовсе отказалась из-за большой цены: в переписке Карина обещала воспитать собаку за 3500 рублей в сутки.

Источник: соцсети Источник: соцсети

После того, как видео стало вирусным, стало известно, что этой зоогостинице своих любимцев доверила и медийная пара — блогер Эльдар Джарахов и певица MONA. Блогер даже пригрозил «кинологам» Карине и Марии в комментариях к разоблачающему видео: «Настала их очередь посидеть в клетке».

Джарахов и MONA тут же поехали в Чехов, где находится дом с животными. Там они увидели своих и чужих собак в ужасных условиях: питомцы жили в стоящих друг на друге клетках, отходы за ними не убирались.

«Она прогрызла клетку, и все прутья были в крови» Источник: dlgreez / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Даже смотреть видео с собаками в клетках очень тяжело Источник: MONA / Telegram

MONA в эмоциональном посте описала пережитый шок.

«Моя девочка сидела в клетке с поносом, без возможности выйти. На нее надевали ошейник, который бьет током. Она прогрызла клетку, и все прутья были в крови. Карина [владелица] заверяла, что спит с собаками „в обнимку“. Я постоянно писала ей и узнавала, как самочувствие моих собак. Естественно, мне присылали фото и видео из „дома“, где находились собаки. Но каждая собака жила в клетке, и клетки стояли друг на друге», — рассказала певица.

Сейчас они и еще 50 владельцев собак «громят общий чат» передержки, забирают своих любимцев и планируют обращаться в полицию. Их цель — привлечь и Карину, и Марию к ответственности по статье о жестоком обращении с животными.