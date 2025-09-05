НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

0 м/c,

штиль.

 759мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,30
EUR 94,78
Врач погиб в драке. Приговор суда
Ярославский бренд покорил Россию
Объединяют поликлиники
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Прибыльные вакансии
Ярославский мажор на ТВ
Построят дом для переселенцев
Ресторатор — о благоустройстве центра
Новый микрорайон
Происшествия «Прутья были в крови». Эльдар Джарахов и MONA спасли собак из ада «черной передержки» в Подмосковье

«Прутья были в крови». Эльдар Джарахов и MONA спасли собак из ада «черной передержки» в Подмосковье

Они и еще около 50 владельцев питомцев потребовали привлечь живодерок к ответственности

435
Написать комментарий
В подмосковном Чехове создательницы зоогостиницы DogTown брали деньги за «профессиональную передержку», а на самом деле издевались над животными | Источник: MONA / TelegramВ подмосковном Чехове создательницы зоогостиницы DogTown брали деньги за «профессиональную передержку», а на самом деле издевались над животными | Источник: MONA / Telegram

В подмосковном Чехове создательницы зоогостиницы DogTown брали деньги за «профессиональную передержку», а на самом деле издевались над животными

Источник:

MONA / Telegram

Собаки блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA стали жертвами тюрьмы для животных, скрывавшейся под видом элитной передержки в Подмосковье. Они и еще 50 человек доверили своих питомцев частной зоогостинице DogTown в Чехове, владелицы которой «кинологи» Карина и Мария обещали лучшие условия и профессиональное воспитание под ключ за большие деньги.

Об ужасных условиях стало известно после публикации в Сети шокирующего видео. На кадрах запечатлены владелицы передержки, которые выкручивают собакам поводок и бьют их за непослушание. Видео стало вирусным, и хозяева собак с ужасом узнали в девушках владелиц зоогостиницы, где находятся их питомцы.

Смотрите на свой страх и риск: на этом видео есть жестокое обращение с животными

Источник:

shiba_inu_help / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

В комментариях многие написали свои истории: оказалось, что люди забирали своих собак с передержки похудевшими, но не знали, что всё настолько плохо. Часть владельцев и вовсе отказалась из-за большой цены: в переписке Карина обещала воспитать собаку за 3500 рублей в сутки.

Источник: соцсетиИсточник: соцсети
Источник:

соцсети

Источник: соцсетиИсточник: соцсети
Источник:

соцсети

После того, как видео стало вирусным, стало известно, что этой зоогостинице своих любимцев доверила и медийная пара — блогер Эльдар Джарахов и певица MONA. Блогер даже пригрозил «кинологам» Карине и Марии в комментариях к разоблачающему видео: «Настала их очередь посидеть в клетке».

Джарахов и MONA тут же поехали в Чехов, где находится дом с животными. Там они увидели своих и чужих собак в ужасных условиях: питомцы жили в стоящих друг на друге клетках, отходы за ними не убирались.

Листайте, если готовы ознакомиться со всеми ужасами | Источник: MONA / TelegramЛистайте, если готовы ознакомиться со всеми ужасами | Источник: MONA / Telegram
Источник: MONA / TelegramИсточник: MONA / Telegram
Источник: MONA / TelegramИсточник: MONA / Telegram
Источник: MONA / TelegramИсточник: MONA / Telegram
Источник: MONA / TelegramИсточник: MONA / Telegram
Источник: MONA / TelegramИсточник: MONA / Telegram
+1
Источник: «Москвач Новости Москвы» / TelegramИсточник: «Москвач Новости Москвы» / Telegram

«Она прогрызла клетку, и все прутья были в крови»

Источник:

dlgreez / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Даже смотреть видео с собаками в клетках очень тяжело

Источник:

MONA / Telegram

MONA в эмоциональном посте описала пережитый шок.

«Моя девочка сидела в клетке с поносом, без возможности выйти. На нее надевали ошейник, который бьет током. Она прогрызла клетку, и все прутья были в крови. Карина [владелица] заверяла, что спит с собаками „в обнимку“. Я постоянно писала ей и узнавала, как самочувствие моих собак. Естественно, мне присылали фото и видео из „дома“, где находились собаки. Но каждая собака жила в клетке, и клетки стояли друг на друге», — рассказала певица.

Сейчас они и еще 50 владельцев собак «громят общий чат» передержки, забирают своих любимцев и планируют обращаться в полицию. Их цель — привлечь и Карину, и Марию к ответственности по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее в Подмосковье нашли питомник с десятками истощенных мейн-кунов — хозяйка продавала их кровь.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ХаритоноваАнастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Жестокое обращение с животными Зоогостиница Передержка животных Собака Эльдар Джарахов Mona Подмосковье Чехов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление