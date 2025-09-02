НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия «Фура снесла ограждение и перекрыла встречку»: в Ярославской области случилось ДТП с пострадавшим. Видео

Первые подробности о происшествии

944
4 комментария
На трассе в Ростовском округе Ярославской области случилось ДТП с пострадавшим. Около 15:50 2 сентября в поселке Семибратово столкнулись автомобиль «Киа» и грузовик КАМАЗ.

«Фура снесла ограждение и полностью перекрыла встречку. И она вообще целая», — рассказала читательница 76.RU.

Судя по кадрам от очевидцев, основной удар пришелся на заднюю часть легковушки. Машину смяло в груду металла. На месте происшествия раскиданы части машин и осколки от бетонной ограды.

Кадры с места происшествия

Источник:

читательница 76.RU

«По предварительным данным, 64-летний водитель „Киа“ врезался в КАМАЗ, который двигался в попутном направлении. От удара грузовик задел бетонное ограждение и выехал на встречную полосу. Осколки ограждения повредили фургон, проезжавший навстречу», — сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

В результате водитель «Киа» был госпитализирован.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП Семибратово
Комментарии
4
Гость
42 минуты
Задним ходом догнал?
Гость
6 минут
«По предварительным данным, 64-летний водитель „Киа“ врезался в КАМАЗ, который двигался в попутном направлении. От удара грузовик задел бетонное ограждение и выехал на встречную полосу. ..." Вот это был бы номер! Кто же сочинить такой смог? Откуда такая предварительная информация?
Читать все комментарии
