«Фура снесла ограждение и перекрыла встречку»: в Ярославской области случилось ДТП с пострадавшим. Видео

На трассе в Ростовском округе Ярославской области случилось ДТП с пострадавшим. Около 15:50 2 сентября в поселке Семибратово столкнулись автомобиль «Киа» и грузовик КАМАЗ.
«Фура снесла ограждение и полностью перекрыла встречку. И она вообще целая», — рассказала читательница 76.RU.
Судя по кадрам от очевидцев, основной удар пришелся на заднюю часть легковушки. Машину смяло в груду металла. На месте происшествия раскиданы части машин и осколки от бетонной ограды.
«По предварительным данным, 64-летний водитель „Киа“ врезался в КАМАЗ, который двигался в попутном направлении. От удара грузовик задел бетонное ограждение и выехал на встречную полосу. Осколки ограждения повредили фургон, проезжавший навстречу», — сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.
В результате водитель «Киа» был госпитализирован.