Оползень в Судане похоронил целую деревню. Остался лишь один выживший

Повстанцы обратились к ООН за помощью

Последствия схода оползня | Источник: Mash / Telegram

Последствия схода оползня

Источник:

Mash / Telegram

На западе Судана, в районе гор Марра, произошла масштабная трагедия: после нескольких дней проливных дождей сошел оползень, жертвами которого стали более тысячи человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Освободительное движение Судана, контролирующее регион в Дарфуре.

По словам движения, в разрушенной деревне остался лишь один выживший — все остальные погибли под обвалом земли и камней. В связи с катастрофой они обратились к ООН и международным гуманитарным организациям с просьбой срочно оказать помощь, включая поиск и извлечение тел жертв из-под завалов.

Источник:

Mash / Telegram

Район Джебель Марра уже не раз становился зоной катастроф: здесь регулярно случаются наводнения и продолжаются конфликты. Так, в Рокеро, в том же регионе, в августе 2024 года от наводнений погибло 12 человек. Тысячи людей остались без жилья, писал The Guardian. А во всей Западной Дорфурской области более полумиллиона человек пострадали от проливных дождей и наводнений, что вызвало вспышку холеры.

Эти события происходят на фоне продолжающейся гражданской войны в Судане, которая превратилась в крупнейший кризис для населения: сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а помощь до многих пострадавших регионов почти не доходит.

Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Оползень Судан Стихийное бедствие ООН Катастрофа
