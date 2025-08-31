Несколько землетрясений, потоп и массовые беспорядки: что произошло на этой неделе

Местным понадобилась помощь спасателей Источник: МЧС России / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

В Красноярском крае рыбак на несколько дней застрял на лодке с умершим братом

Рыбак в Красноярском крае несколько дней дрейфовал по реке Чулым на лодке с телом умершего брата. Об этом сообщили в пресс-службе краевого государственного учреждения «Спасатель».

Четыре дня назад два брата на моторной лодке отправились рыбачить на реку Чулым. Всё это время они регулярно выходили на связь с родственниками по телефону. Последний звонок принес печальные вести. Один из братьев позвонил своему племяннику и сообщил, что его отец умер. Кроме того, мотор сломался, и он дрейфует на лодке с телом умершего.

Выжившему не понадобилась помощь медиков Источник: КГКУ «Спасатель» / «ВКонтакте»

Спасатели нашли лодку и пришвартовали ее к берегу. Они извлекли тело умершего мужчины и передали медикам. Его брата передали сотрудникам полиции.

Землетрясения в России

В Дагестане произошло землетрясение. Его эпицентр находился в акватории Каспийского моря, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок магнитудой 6,0 зафиксировали в 23:33 (мск) в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров.

Момент землетрясения попал на камеру видеонаблюдения Источник: Мой Дербент / Telegram

Толчки почувствовали в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Буйнакске, Избербаше, Хасавюртовском, Табасаранском, Кумторкалинском, Магарамкентском, Левашинском, Хивском районах и других территориях республики. Также о тряске сообщили в Пятигорске, Кисловодске.

Другое землетрясение магнитудой 6,2 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

По данным геофизической службы, эпицентр подземных толчков располагался в 276 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 66,8 километра. В Камчатском крае подземные толчки ощущались интенсивностью до 3 баллов.

Сахалин затопило

На этой неделе на Сахалин обрушились ливни. Сильнее всего пострадал Невельский район, более 20 частных домов отрезало дождевым паводком из-за повреждения моста. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС Сахалинской области.

Люди застряли из-за высокого уровня воды Источник: МЧС России / Telegram

В Невельском районе вышедшая из берегов река Казачка подтопила 24 приусадебных участка и 7 домов. После расчистки заторов на реке уровень воды начал снижаться. В селе Колхозном в зоне подтопления находятся 69 домов. Стихия размыла дороги и разнесла автомобильный мост, что стало причиной изоляции 24 домов с 34 жителями.

Как вырастут пенсии в 2026 году

Страховые пенсии будут индексировать дважды в год. 1 февраля — по фактическому уровню инфляции ориентироваться на эти данные. 1 апреля — в зависимости от роста доходов инвестиционного портфеля Социального фонда.

Согласно прогнозам, в 2025 году доходы СФР вырастут на 5,5 процента, а значит, что в апреле 2026 года пенсии могут проиндексировать именно на это число, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. Пока это не точные данные. Информация о поступлениях в Соцфонд появится не раньше 2026 года, поэтому размер прибавки может измениться, и не факт, что в большую сторону.

После возобновления индексации пенсий работающих пенсионеров к ним стали применяться те же правила, что и к обычным пенсионерам. Помимо этого, не отменяется увеличение выплат для граждан, достигших 80 лет, и россиян, получивших инвалидность первой группы. Для них вырастет фиксированная выплата.

В России снизилась стоимость жилья

В трети регионов России подешевело вторичное жилье. По данным ЦБ, средняя цена за квадратный метр упала в 27 из 83 регионов во втором квартале этого года. Наибольшее падение зафиксировано в Калужской области (на 10%, до 92 тысяч рублей за квадратный метр), Краснодарском крае (на 9%, до 175,5 тысячи) и Мурманской области (на 5%, до 84 тысяч).

Среди других регионов с подешевевшим жильем — Тверская область, Еврейская АО, Калмыкия и Тыва. Падение затронуло Санкт-Петербург, Адыгею, Карелию, Астраханскую, Нижегородскую области и Северную Осетию. Значительнее всего подешевело жилье в Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске и Ростове-на-Дону.

В Москве и Подмосковье цены продолжают расти: в столице — на 5% (до 376,7 тысячи), в области — на 1%. Эксперты связывают снижение стоимости с изменением спроса и экономической ситуацией, но тенденция пока не стала повсеместной. В этом году падение цен затронуло больше регионов, чем в прошлом. Подробнее о причинах рассказали в отдельном материале.

Ученые создали уникальную таблетку от ВИЧ

Исследователи из Университета Суррея создали новый препарат MK-8527 для борьбы с ВИЧ, который может защищать от вируса в течение месяца после приема одной таблетки. Препарат относится к ингибиторам обратной транскриптазы и подавляет размножение вируса в клетках.

Он хорошо усваивается и сохраняется в клетках до 48 часов, что позволяет принимать его раз в месяц. Кроме того, он не вызывает серьезных побочных эффектов.

Дачников ждут новые ограничения

С началом осени в России вступают в силу новые правила, существенно ограничивающие коммерческую деятельность на дачных участках. Поправки четко разделяют земли по целевому назначению: если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), то на нем запрещено организовывать любой бизнес.

Под запрет попадают автосервисы, пункты выдачи заказов, кафе, глэмпинги, питомники с цветами и другие коммерческие объекты. Разрешается только продажа излишков урожая при условии, что это не носит систематический характер — без массового производства, наемных работников и фискальных документов. Как отличить «излишки» от бизнеса, можно узнать в отдельном материале.

Россиян ждет новая выплата в 2026 году

В 2026 году в России появится семейная налоговая выплата. Она будет доступна родителям двух и более детей.

Выплата будет производиться в размере 7 из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Обратиться за вычетом за 2025 год граждане смогут с 1 мая по 1 октября 2026 года.

Для получения семья должна соответствовать ряду критериев:

ее среднедушевой доход должен быть меньше полутора региональных прожиточных минимумов;

у потенциального получателя нет долгов по алиментам;

возраст детей не должен превышать 18 лет, а в случае, если ребенок учится на очной форме обучения, — 23 года.

Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в среднем такие семьи могут получать в год от 56 тысяч до 189 тысяч рублей.

Россияне застряли в Китае из-за мощного тайфуна

Мощный тайфун 25 августа обрушился на китайский остров Хайнань, повредив гостиницы и затопив комнаты. Около 600 российских туристов застряли на острове, сообщил вице-консул России в Гуанчжоу Иван Рымарь.

Ветер сносил всё на своем пути Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы. / Telegram

В городе Санья за сутки задержали четыре рейса в Россию. Власти эвакуировали почти 32 тысячи человек. Общественный транспорт и суда приостановили работу, а школы и предприятия закрыли. На улицах повалило деревья и раскидало мусор.

В Индонезии вспыхнули протесты

Уже неделю в Индонезии бушуют массовые беспорядки. Участники протестов громят и сжигают здания. Несколько человек погибли.

25 августа в Джакарте в связи с сообщениями о том, что индонезийские депутаты будут ежемесячно получать компенсацию расходов на жилье. Люди вышли на улицы и потребовали повышения зарплат и улучшения условий труда, а также роспуска парламента.

Толпа крушит всё на своем пути Источник: Вести / Telegram

Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина, тогда гнев жителей переключился на правоохранителей.

Улицы погрузились в хаос Источник: SHOT / Telegram

Участники демонстрации подожгли несколько станций метро по всей Джакарте, сломали терминалы платных дорог, а также расписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры. Несколько полицейских участков также подверглись нападению со стороны толпы.

Демонстранты разгромили и разграбили дом депутата Ахмада Сахрони, который назвал их «самыми глупыми людьми в мире» за призывы к роспуску палаты представителей. Также протестующие сожгли здание парламента в Макассаре.

