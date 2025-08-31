НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

4 м/c,

ю-з.

 750мм 64%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Тест СССР
Пропал подросток
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Ярославский бренд покорил Россию
Приостановили работу теплохода. Причина
Какие обследования пройти осенью
Вернут льготный проезд
Как родить в перинатальном центре
Что посмотреть в Армении
Переплыл Босфор
Происшествия Люди поджигают здания и штурмуют парламент: в Индонезии вспыхнули массовые протесты — что известно

Люди поджигают здания и штурмуют парламент: в Индонезии вспыхнули массовые протесты — что известно

Полицейский автомобиль задавил местного жителя

222
3 комментария
Демонстранты разграбили дом чиновника | Источник: Nova Wahyudi / ANTARA FOTOДемонстранты разграбили дом чиновника | Источник: Nova Wahyudi / ANTARA FOTO

Демонстранты разграбили дом чиновника

Источник:

Nova Wahyudi / ANTARA FOTO

В Индонезии уже неделю бушуют протесты. Участники беспорядков громят и сжигают здания. Несколько человек погибли. Расскажем подробнее о том, что происходит.

С чего всё началось 

Протесты начались 25 августа в Джакарте в связи с сообщениями, что индонезийские депутаты будут ежемесячно получать компенсацию расходов на жилье. Размер новой надбавки для местных законодателей составляет 50 миллионов рупий в месяц (3055 долларов), что почти в 10 раз превышает минимальную заработную плату в столице. Критики этой идеи напоминали, что в то же самое время населению приходится иметь дело с ростом цен, налогов и безработицы. Люди вышли на улицы и потребовали повышения зарплат и улучшения условий труда, а также роспуска парламента.

Недовольство переросло в стычки с полицией

Источник:

РИА Новости / Telegram

Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина, тогда гнев жителей переключился на правоохранителей. Власти сообщали, что задержали в связи с этим делом семь полицейских, ведут их допросы. Начальник столичной полиции Асеп Эди Сухери принес извинения семье погибшего, пишет Reuters. В ассоциации водителей мотоциклов заявили, что мужчина не участвовал в протестах.

Последствия беспорядков 

В ночь на пятницу участники протестов подожгли несколько станций метро по всей Джакарте, сломали терминалы платных дорог, а также расписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры. Несколько полицейских участков также подверглись нападению со стороны толпы. Один из них забросали бутылками с зажигательной смесью, сообщает Detik.

Толпа крушит всё на своем пути

Источник:

Вести / Telegram

В субботу участники протестов собрались у здания парламента страны, чтобы сломать его ворота. На место приехало большое количество водителей мотоциклетных такси. Они привязали к воротам трос и вместе пытались тянуть его, чтобы прорваться внутрь.

Демонстранты разгромили и разграбили дом депутата Ахмада Сахрони, который назвал их «самыми глупыми людьми в мире» за призывы к роспуску палаты представителей, пишет Bloomberg. Также протестующие сожгли здание парламента в Макассаре.

Улицы погрузились в хаос

Источник:

SHOT / Telegram

В результате столкновений погибло не менее четырех человек. Еще пятеро получили серьезные ранения, сообщает Associated Press.

Президент Индонезии Прабово Субианто отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране, передает Al Arabiya со ссылкой на канцелярию индонезийского лидера. Он должен был принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.  

В Индонезии вводят дополнительные меры защиты | Источник: Claudio Pramana / Getty Images / NurPhotoВ Индонезии вводят дополнительные меры защиты | Источник: Claudio Pramana / Getty Images / NurPhoto

В Индонезии вводят дополнительные меры защиты

Источник:

Claudio Pramana / Getty Images / NurPhoto

Как отметил госсекретарь Индонезии Прасетио Хади в видеообращении, решение лидера страны связано с тем, что он хочет самостоятельно контролировать ситуацию. Президент распорядился принять «жесткие меры» против «анархических действий», заявил глава Национальной полиции Листьо Сигит Прабово.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Протест Индонезия Штурм парламента Поджог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Инженер1
1 час
Не скрепная страна.
Гость
41 минута
Её пример - другим наука!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление