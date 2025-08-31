Люди поджигают здания и штурмуют парламент: в Индонезии вспыхнули массовые протесты — что известно

Демонстранты разграбили дом чиновника Источник: Nova Wahyudi / ANTARA FOTO

В Индонезии уже неделю бушуют протесты. Участники беспорядков громят и сжигают здания. Несколько человек погибли. Расскажем подробнее о том, что происходит.

С чего всё началось

Протесты начались 25 августа в Джакарте в связи с сообщениями, что индонезийские депутаты будут ежемесячно получать компенсацию расходов на жилье. Размер новой надбавки для местных законодателей составляет 50 миллионов рупий в месяц (3055 долларов), что почти в 10 раз превышает минимальную заработную плату в столице. Критики этой идеи напоминали, что в то же самое время населению приходится иметь дело с ростом цен, налогов и безработицы. Люди вышли на улицы и потребовали повышения зарплат и улучшения условий труда, а также роспуска парламента.

Недовольство переросло в стычки с полицией Источник: РИА Новости / Telegram

Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина, тогда гнев жителей переключился на правоохранителей. Власти сообщали, что задержали в связи с этим делом семь полицейских, ведут их допросы. Начальник столичной полиции Асеп Эди Сухери принес извинения семье погибшего, пишет Reuters. В ассоциации водителей мотоциклов заявили, что мужчина не участвовал в протестах.

Последствия беспорядков

В ночь на пятницу участники протестов подожгли несколько станций метро по всей Джакарте, сломали терминалы платных дорог, а также расписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры. Несколько полицейских участков также подверглись нападению со стороны толпы. Один из них забросали бутылками с зажигательной смесью, сообщает Detik.

Толпа крушит всё на своем пути Источник: Вести / Telegram

В субботу участники протестов собрались у здания парламента страны, чтобы сломать его ворота. На место приехало большое количество водителей мотоциклетных такси. Они привязали к воротам трос и вместе пытались тянуть его, чтобы прорваться внутрь.

Демонстранты разгромили и разграбили дом депутата Ахмада Сахрони, который назвал их «самыми глупыми людьми в мире» за призывы к роспуску палаты представителей, пишет Bloomberg. Также протестующие сожгли здание парламента в Макассаре.

Улицы погрузились в хаос Источник: SHOT / Telegram

В результате столкновений погибло не менее четырех человек. Еще пятеро получили серьезные ранения, сообщает Associated Press.

Президент Индонезии Прабово Субианто отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране, передает Al Arabiya со ссылкой на канцелярию индонезийского лидера. Он должен был принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

В Индонезии вводят дополнительные меры защиты Источник: Claudio Pramana / Getty Images / NurPhoto