Люди поджигают здания и штурмуют парламент: в Индонезии вспыхнули массовые протесты — что известно

В Индонезии уже неделю бушуют протесты. Участники беспорядков громят и сжигают здания. Несколько человек погибли. Расскажем подробнее о том, что происходит.
С чего всё началось
Протесты начались 25 августа в Джакарте в связи с сообщениями, что индонезийские депутаты будут ежемесячно получать компенсацию расходов на жилье. Размер новой надбавки для местных законодателей составляет 50 миллионов рупий в месяц (3055 долларов), что почти в 10 раз превышает минимальную заработную плату в столице. Критики этой идеи напоминали, что в то же самое время населению приходится иметь дело с ростом цен, налогов и безработицы. Люди вышли на улицы и потребовали повышения зарплат и улучшения условий труда, а также роспуска парламента.
Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина, тогда гнев жителей переключился на правоохранителей. Власти сообщали, что задержали в связи с этим делом семь полицейских, ведут их допросы. Начальник столичной полиции Асеп Эди Сухери принес извинения семье погибшего, пишет Reuters. В ассоциации водителей мотоциклов заявили, что мужчина не участвовал в протестах.
Последствия беспорядков
В ночь на пятницу участники протестов подожгли несколько станций метро по всей Джакарте, сломали терминалы платных дорог, а также расписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры. Несколько полицейских участков также подверглись нападению со стороны толпы. Один из них забросали бутылками с зажигательной смесью, сообщает Detik.
В субботу участники протестов собрались у здания парламента страны, чтобы сломать его ворота. На место приехало большое количество водителей мотоциклетных такси. Они привязали к воротам трос и вместе пытались тянуть его, чтобы прорваться внутрь.
Демонстранты разгромили и разграбили дом депутата Ахмада Сахрони, который назвал их «самыми глупыми людьми в мире» за призывы к роспуску палаты представителей, пишет Bloomberg. Также протестующие сожгли здание парламента в Макассаре.
В результате столкновений погибло не менее четырех человек. Еще пятеро получили серьезные ранения, сообщает Associated Press.
Президент Индонезии Прабово Субианто отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране, передает Al Arabiya со ссылкой на канцелярию индонезийского лидера. Он должен был принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
Как отметил госсекретарь Индонезии Прасетио Хади в видеообращении, решение лидера страны связано с тем, что он хочет самостоятельно контролировать ситуацию. Президент распорядился принять «жесткие меры» против «анархических действий», заявил глава Национальной полиции Листьо Сигит Прабово.