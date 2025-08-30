НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославском районе пропал 16-летний подросток. Его ищет полиция и волонтеры

В Ярославском районе пропал 16-летний подросток. Его ищет полиция и волонтеры

Мальчик ушел из дома три дня назад и не вернулся

1 243
1 комментарий
Пропал подросток | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, УМВД России по Ярославской области / TelegramПропал подросток | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, УМВД России по Ярославской области / Telegram

Пропал подросток

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, УМВД России по Ярославской области / Telegram

В селе Лучинском Ярославского района пропал 16-летний Кирилл Козлов. 27 августа он ушел из дома и не вернулся. Подростка ищут сотрудники полиции.

«ОМВД России „Ярославский“ устанавливает местонахождение 16-летнего Козлова Кирилла», — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Ярославской области.

К поиску подростка подключились сотрудники «ЯрСпаса». Приметы: на вид 16–17 лет, худощавого телосложения, высокий, глаза карие.

«Неизвестно, во что был одет», — уточняют спасатели.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем подростке, просят сообщить по телефонам полиции (4852) 21-54-02 или 02, 102, 112 или на горячую линию «ЯрСпаса»: +7 910 964-08-38.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Подросток Пропажа
Комментарии
1
Гость
56 минут
на складе Озон искали ? там дофига сейчас малолеток работает.
Читать все комментарии
