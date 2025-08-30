В Ярославском районе пропал 16-летний подросток. Его ищет полиция и волонтеры

В селе Лучинском Ярославского района пропал 16-летний Кирилл Козлов. 27 августа он ушел из дома и не вернулся. Подростка ищут сотрудники полиции.
«ОМВД России „Ярославский“ устанавливает местонахождение 16-летнего Козлова Кирилла», — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Ярославской области.
К поиску подростка подключились сотрудники «ЯрСпаса». Приметы: на вид 16–17 лет, худощавого телосложения, высокий, глаза карие.
«Неизвестно, во что был одет», — уточняют спасатели.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем подростке, просят сообщить по телефонам полиции (4852) 21-54-02 или 02, 102, 112 или на горячую линию «ЯрСпаса»: +7 910 964-08-38.