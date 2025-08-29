НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия «Накрыли пледом»: в Ярославле разбился 17-летний парень на мопеде. Видео

«Накрыли пледом»: в Ярославле разбился 17-летний парень на мопеде. Видео

Он столкнулся с легковушкой

673
6 комментариев
В ДТП с легковушкой в Ярославле пострадал 17-летний парень | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comВ ДТП с легковушкой в Ярославле пострадал 17-летний парень | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В ДТП с легковушкой в Ярославле пострадал 17-летний парень

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Вечером 28 августа в Красноперекопском районе Ярославля произошло ДТП с участием 17-летнего подростка. На улице 8 Марта в районе дома № 9 парень на мопеде «Альфа» угодил в аварию с «Маздой».

«Пострадал молодой мопедист, накрыли пледом, живой. На место прибыли сотрудники ДПС и скорая», — рассказали очевидцы в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

На кадрах с места аварии видно, что мопед лежал на асфальте рядом с автомобилем. Очевидцы столпились вокруг пострадавшего парня, пока ждали скорую помощь.

В столкновении пострадал подросток

Источник:

Госавтоинспекция города Ярославля / Vk.com

Как рассказали в Госавтоинспекции Ярославля, подросток получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь. Также правоохранители обратились к родителям подростков и призвали их не давать детям садиться за руль мопедов:

«Госавтоинспекция в очередной раз обращает ваше внимание на то, что именно вы должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль, исключить возможность свободного доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения».

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Мопед ДТП Госавтоинспекция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
30 минут
Зумеры, вкурите уже: не может парень на мопеде "столкнуться с легковушкой". ОНИ могут столкнуться, а ОН не может! Он может только врезаться в неё или попасть под неё. Гастарбайтеры лучше вас русский язык знают, жесть.
Гость
24 минуты
Какая-то беззубая госавтоинспекция.. А штрафовать не пробовали? Изымать транспортные средства? Родителей привлекать к ответственности?.. Эта зараза на питбайках, квадроциклах, мопедах и прочем плодится, как саранча.. Пора уже что-то делать
Читать все комментарии
