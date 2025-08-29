«Накрыли пледом»: в Ярославле разбился 17-летний парень на мопеде. Видео

В ДТП с легковушкой в Ярославле пострадал 17-летний парень Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Вечером 28 августа в Красноперекопском районе Ярославля произошло ДТП с участием 17-летнего подростка. На улице 8 Марта в районе дома № 9 парень на мопеде «Альфа» угодил в аварию с «Маздой».

«Пострадал молодой мопедист, накрыли пледом, живой. На место прибыли сотрудники ДПС и скорая», — рассказали очевидцы в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

На кадрах с места аварии видно, что мопед лежал на асфальте рядом с автомобилем. Очевидцы столпились вокруг пострадавшего парня, пока ждали скорую помощь.

В столкновении пострадал подросток Источник: Госавтоинспекция города Ярославля / Vk.com

Как рассказали в Госавтоинспекции Ярославля, подросток получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь. Также правоохранители обратились к родителям подростков и призвали их не давать детям садиться за руль мопедов: