Над Россией сбили более 100 беспилотников: вспыхнул завод и задерживаются поезда. Кадры

Беспилотники нарушили расписание поездов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Над регионами России за ночь сбили 102 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Не обошлось без последствий: в Краснодарском крае вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. На месте работают спасатели, передали в оперштабе края.

«Из-за падения обломков загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. В тушении пожара площадью 20 квадратных метров участвуют 21 человек и 8 единиц техники», — сообщили в оперштабе.

Местные жители сняли видео пожара Источник: Крымский ветер / Telegram

В Геленджике после падения обломков БПЛА загорелся лес. Спасатели обнаружили три очага, общая площадь — 200 квадратных метров. К счастью, в обоих случаях никто не пострадал. Свыше 20 отдыхавших на берегу Черного моря в районе пожара отрезаны от путей эвакуации, для их спасения направлен катер, сообщили в МЧС.

Также беспилотники атаковали Ростовскую область. Жителей местного села пришлось эвакуировать: боевая часть БПЛА застряла в крыше дома.

«В селе Маньково-Калитвенское фрагменты БПЛА упали на крышу дома и повредили электропроводку. Дом на два хозяина обесточен. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов — всего 89 человек, в том числе детей», — сообщил врио губернатора Ростовской области.

В Самарской области из-за падения БПЛА задерживаются 10 поездов, сообщила Куйбышевская ж/д. Также проблемы с транспортом возникли в Волгоградской области. Там после атаки загорелось локомотивное депо в городе Петров Вал. Пожар потушили, никто не пострадал, однако движение поездов на станции приостановлено.