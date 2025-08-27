«Пытались реанимировать»: в Ярославле мужчина умер неподалеку от супермаркета. Видео

В Ярославле мужчина скончался посреди улицы Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле 64-летний мужчина умер неподалеку от входа в супермаркет. Это произошло 27 августа рядом с домом на Ленинградском проспекте, 77/12 в Дзержинском районе.

По словам очевидцев, мужчине пытались помочь. На место приезжала скорая помощь.

«Мужчина скончался в Брагино на Очках. Пытались реанимировать, но, к сожалению, безрезультатно», — написали ярославцы в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

В Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области рассказали, что смерть мужчины была некриминальной. По данным 76.RU, ему стало плохо. У мужчины были проблемы с сердцем.