«Пытались реанимировать»: в Ярославле мужчина умер неподалеку от супермаркета. Видео

«Пытались реанимировать»: в Ярославле мужчина умер неподалеку от супермаркета. Видео

Подробности случившегося

454
5 комментариев
В Ярославле мужчина скончался посреди улицы | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле мужчина скончался посреди улицы | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле мужчина скончался посреди улицы

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле 64-летний мужчина умер неподалеку от входа в супермаркет. Это произошло 27 августа рядом с домом на Ленинградском проспекте, 77/12 в Дзержинском районе.

По словам очевидцев, мужчине пытались помочь. На место приезжала скорая помощь.

«Мужчина скончался в Брагино на Очках. Пытались реанимировать, но, к сожалению, безрезультатно», — написали ярославцы в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Мужчине пытались помочь

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области рассказали, что смерть мужчины была некриминальной. По данным 76.RU, ему стало плохо. У мужчины были проблемы с сердцем.

Днем ранее, 26 августа, в Ярославле на перекрестке проспекта Толбухина и улицы Богдановича скончался пожилой мужчина, переходивший дорогу. Прохожие даже не успели вызвать бригаду скорой помощи. Как оказалось, у него тоже были проблемы со здоровьем.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Умер мужчина Супермаркет СК
Комментарии
5
Гость
42 минуты
Да Ярославская власть, и чиновники довели людей до Смерти, 💀, когда проезд в общественном транспорте становится не доступным, для граждан пенсионеров и инвалидов, когда Ярославская власть не способна сдержать цены на продукты, на ЖКХ, 📈, рост цен превышает пенсии, инфляции бьет все рекорды, жить становится не выносимо, наступает голод люди мрут, медецину,уничтожили, новых поликлиник нет, скорых не хватает, к врачам не записаться на прием, это позор чиновникам власти Ярославля
Гость
53 минуты
Вкалывать пока не помрешь, такова цель пенсионной реформы .
Читать все комментарии
