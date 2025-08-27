НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

4 м/c,

ю-з.

 749мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,44
EUR 93,34
Напал на девушку
Приехала звезда «Папиных дочек»
Погибла в тройном ДТП с фурой
Ярославский бренд покорил Россию
Вернется летнее тепло
Какие обследования пройти осенью
Сколько нужно отдавать за ипотеку
Где остались места в 10-е классы
Концерт секс-символа молодежи
Нехватка мест в школах
Происшествия В США — стрельба в христианской школе. Детей расстреляли в церкви, есть погибшие

В США — стрельба в христианской школе. Детей расстреляли в церкви, есть погибшие

Стрелок напал во время католической мессы

33
Написать комментарий
Дети были на мессе, когда началась стрельба | Источник: Ben Brewer/ReutersДети были на мессе, когда началась стрельба | Источник: Ben Brewer/Reuters

Дети были на мессе, когда началась стрельба

Источник:

Ben Brewer/Reuters

27 августа в католической школе в Миннеаполисе произошла стрельба. Погибли двое детей (8 и 10 лет), еще 17 человек ранены. Двое раненых школьников — в крайне тяжелом состоянии. Собрали главное о трагедии.

Утро в школе началось с католической мессы. В это время нападавший и открыл огонь: он стрелял снаружи здания через окна.

«Два ребенка в возрасте 8 и 10 лет были убиты прямо на церковных скамьях, — передает ТАСС слова Брайана О'Хары, главы местной полиции.

Полицейские у входа в церковь | Источник: Tim Evans/ReutersПолицейские у входа в церковь | Источник: Tim Evans/Reuters

Полицейские у входа в церковь

Источник:

Tim Evans/Reuters

Известно, что стрелок — старше 20 лет, он был вооружен винтовкой, пистолетом и дробовиком. Он успел сделать несколько десятков выстрелов, после чего покончил жизнь самоубийством.

Трагедию уже прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что его проинформировали о стрельбе.

«ФБР быстро отреагировало и уже находится на месте происшествия. Белый дом будет продолжать следить за развитием этой ужасной ситуации», — сказал Трамп.

Сейчас в районе школы работает множество силовиков. Там же собрались родные и близкие детей.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
США Стрельба Скулшутинг Месса Школа Дональд Трамп
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление