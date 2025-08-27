В США — стрельба в христианской школе. Детей расстреляли в церкви, есть погибшие

Дети были на мессе, когда началась стрельба Источник: Ben Brewer/Reuters

27 августа в католической школе в Миннеаполисе произошла стрельба. Погибли двое детей (8 и 10 лет), еще 17 человек ранены. Двое раненых школьников — в крайне тяжелом состоянии. Собрали главное о трагедии.

Утро в школе началось с католической мессы. В это время нападавший и открыл огонь: он стрелял снаружи здания через окна.

«Два ребенка в возрасте 8 и 10 лет были убиты прямо на церковных скамьях, — передает ТАСС слова Брайана О'Хары, главы местной полиции.

Полицейские у входа в церковь Источник: Tim Evans/Reuters

Известно, что стрелок — старше 20 лет, он был вооружен винтовкой, пистолетом и дробовиком. Он успел сделать несколько десятков выстрелов, после чего покончил жизнь самоубийством.

Трагедию уже прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что его проинформировали о стрельбе.

«ФБР быстро отреагировало и уже находится на месте происшествия. Белый дом будет продолжать следить за развитием этой ужасной ситуации», — сказал Трамп.