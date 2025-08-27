Дрон упал на жилой дом в Ростове: кадры с места взрыва

Ростов-на-Дону атаковали беспилотники. Из-за падения одного из них произошел взрыв и пожар в 4-этажном жилом доме. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Из дома эвакуировано 15 жильцов, им предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы. Главное, что никто из людей не пострадал», — уточнил Слюсарь.
Власти пообещали оказать людям всю необходимую помощь. Утром комиссия приступит к оценке ущерба.
