«Эвакуировано 11 человек»: в Ярославле загорелся банный комплекс. Фото

«Эвакуировано 11 человек»: в Ярославле загорелся банный комплекс. Фото

В МЧС озвучили причину возгорания

510
1 комментарий
В МЧС озвучили причину пожара в банном комплексе в Ярославле | Источник: МЧС по Ярославской области / TelegramВ МЧС озвучили причину пожара в банном комплексе в Ярославле | Источник: МЧС по Ярославской области / Telegram

В МЧС озвучили причину пожара в банном комплексе в Ярославле

Источник:

МЧС по Ярославской области / Telegram

Во Фрунзенском районе Ярославля сгорел банный комплекс. Причины пожара, который случился накануне вечером, 25 августа, озвучили в пресс-службе ярославского управления МЧС.

«Предварительная причина — аварийный режим работы электрооборудования. Проводится проверка», — уточнили спасатели.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. С огнем боролись 38 спасателей на десяти единицах техники.

«Пожарными эвакуировано 11 человек. Никто не пострадал», — добавили в МЧС.

В комнатах банного комплекса оплавилась отделка и выгорела мебель. Кадры последствий пожара показали в МЧС.

Огонь уничтожил баню на площади 200 квадратных метров | Источник: МЧС по Ярославской области / TelegramОгонь уничтожил баню на площади 200 квадратных метров | Источник: МЧС по Ярославской области / Telegram
Выгорела отделка помещений | Источник: МЧС по Ярославской области / TelegramВыгорела отделка помещений | Источник: МЧС по Ярославской области / Telegram
Панели оплавились и рухнули вниз | Источник: МЧС по Ярославской области / TelegramПанели оплавились и рухнули вниз | Источник: МЧС по Ярославской области / Telegram
От мебели ничего не осталось | Источник: МЧС по Ярославской области / TelegramОт мебели ничего не осталось | Источник: МЧС по Ярославской области / Telegram
В помещениях обгорела деревянная обшивка | Источник: МЧС по Ярославской области / TelegramВ помещениях обгорела деревянная обшивка | Источник: МЧС по Ярославской области / Telegram
От потолка остались подтеки | Источник: МЧС по Ярославской области / TelegramОт потолка остались подтеки | Источник: МЧС по Ярославской области / Telegram

Столб дыма был виден из центра города. Возгорание тушили с восьми до одиннадцати вечера.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
1
Гость
29 минут
На фото из банного комплекса парилки не видно, зато видно основание двухспальной кровати. Зачем она интересно в банном комплексе? :)
1
