«Эвакуировано 11 человек»: в Ярославле загорелся банный комплекс. Фото

Во Фрунзенском районе Ярославля сгорел банный комплекс. Причины пожара, который случился накануне вечером, 25 августа, озвучили в пресс-службе ярославского управления МЧС.
«Предварительная причина — аварийный режим работы электрооборудования. Проводится проверка», — уточнили спасатели.
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. С огнем боролись 38 спасателей на десяти единицах техники.
«Пожарными эвакуировано 11 человек. Никто не пострадал», — добавили в МЧС.
В комнатах банного комплекса оплавилась отделка и выгорела мебель. Кадры последствий пожара показали в МЧС.
Столб дыма был виден из центра города. Возгорание тушили с восьми до одиннадцати вечера.