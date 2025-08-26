«Мама жива»: сын россиянки, застрявшей на пике Победы, показал видео с горы — на кадрах Наталья машет рукой из палатки

Наталья Наговицина застряла на пике Победы Источник: Михаил Наговицин / vk.com

Сын русской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Кыргызстане со сломанной ногой, обратился к федеральным властям с просьбой организовать съемку с дрона и спасти его маму. Михаил утверждает, что Наталья жива: он опубликовал кадры, сделанные около недели назад, на которых женщина машет рукой из палатки.

В Кыргызстане на пике Победы уже две недели находится альпинистка Наталья Наговицина. Спортсменка застряла на высоте более 7 тысяч метров. Несколько раз ее пытались спасти, но один из пришедших на помощь альпинистов погиб, двое спасателей пострадали. После этого к вершине выдвинулась еще одна группа альпинистов, но она прекратила спасательную операцию из-за непогоды. Вчера стало известно, что операция по спасению Натальи завершилась.

Наталья Наговицина отправилась на пик Победы в конце июля. Она хотела покорить еще одну высочайшую вершину бывшего СССР, чтобы завоевать неофициальный альпинистский титул «Снежный барс». Вместе со спортсменкой к пику Победы отправились три человека: россиянин Роман, немец Гюнтер и итальянец Лука.

12 августа Наталья повредила ногу, которую сломала полгода назад, и осталась на высоте 7100 метров. Роман оставил альпинистке спальный мешок, воду и еду и отправился догонять Луку и Гюнтера, ушедших далеко вперед. Все вместе они пытались вернуться за Натальей, но Лука умер от отека мозга и обморожения.

Двое других альпинистов смогли спуститься с пика, 16 августа их забрали спасатели на вертолете. Предыдущая посадка вертолета была жесткой: капитан экипажа и один из спасателей получили серьезные травмы. После этого на помощь Наталье хотели отправить вертолет, забравший Романа и Гюнтера, но наступила непогода.

На видео с дрона от блогера maga.fpv, которым поделился сын альпинистки, попала палатка с Натальей Источник: Михаил Наговицин / vk.com

Вчера, 25 августа, операция по спасению Натальи окончательно завершилась. Телезвезда Виктория Боня обратилась к сыну Натальи и предложила перевести ему 10 тысяч долларов, чтобы помочь «снять ее тело с горы», хотя официальных подтверждений гибели женщины нет. Виктория сама увлекается альпинизмом и восхитилась Натальей, взошедшей на пик Победы.

Утром 26 августа телеграм-канал Baza опубликовал обращение сына Натальи Михаила. Редакция 59.RU нашла его в соцсетях мужчины. В своем посте Михаил обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову, Министерству иностранных дел России, а также послу РФ в Кыргызстане. Мужчина попросил помочь провести аэровидеосъемку района пика Победы с помощью дронов, чтобы подтвердить, что его мама жива, а затем организовать спасательную операцию.

«Моя мама — опытный альпинист, имеет 2 спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой, — написал Михаил Наговицин. — На видео, полученном мной от maga.fpv, отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива».

Михаил Наговицин опубликовал кадры с дрона от блогера и пилота под ником maga.fpv. На них видно, что альпинистка изо всех сил машет рукой из палатки.

Сын Натальи указывает, что благоприятная погода сохранится только в течение ближайших двух суток. Когда она ухудшится, станет невозможно провести спасательную операцию.