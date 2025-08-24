НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия «Шел по проезжей части»: в Ярославской области в ДТП погиб человек

«Шел по проезжей части»: в Ярославской области в ДТП погиб человек

Подробности аварии

212
1 комментарий
ДТП произошло около 9 вечера

ДТП произошло около 9 вечера

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / vk.com

В Ярославской области под Переславлем-Залесским 23 августа около девяти часов вечера произошло ДТП. Аварию зарегистрировали на 58-м километре автодороги «Нагорье-Берендеево».

По данным госавтоинспекции, 57-летний водитель «Киа», двигаясь в сторону Переславля, сбил 43-летнего пешехода. Тот шел по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход скончался на месте, до приезда скорой. Обстоятельства происшествия уточняются.

Также 23 августа на этой же дороге был сбит 12-летний велосипедист.

Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
Комментарии
1
Гость
26 минут
Опять будут сейчас выть про "водятлов-убийц". А шёл бы усопший, соблюдая ПДД (навстречу потоку и со светоотражающими элементами на одежде) - глядишь бы - добрался бы до дома живым и невредимым.
