«Шел по проезжей части»: в Ярославской области в ДТП погиб человек

В Ярославской области под Переславлем-Залесским 23 августа около девяти часов вечера произошло ДТП. Аварию зарегистрировали на 58-м километре автодороги «Нагорье-Берендеево».
По данным госавтоинспекции, 57-летний водитель «Киа», двигаясь в сторону Переславля, сбил 43-летнего пешехода. Тот шел по проезжей части в попутном направлении.
В результате ДТП пешеход скончался на месте, до приезда скорой. Обстоятельства происшествия уточняются.
Также 23 августа на этой же дороге был сбит 12-летний велосипедист.