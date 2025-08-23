Скандальный блогер Арсен Маркарян задержан — ему грозит пять лет колонии

Заявления блогера не раз вызывали бурные обсуждения Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

Известного блогера Арсена Маркаряна, ранее публично поддерживавшего атаки беспилотников по территории России, задержали правоохранительные органы. Как стало известно, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

Маркаряна задержали в столичном регионе, сейчас его доставляют на допрос к следователям. В случае доказательства вины блогеру может грозить до пяти лет лишения свободы. Накануне Маркарян опубликовал в соцсетях видео, записанное на фоне Кремля, где заявил о планах провести в Москве некое мероприятие.

Ранее Маркарян привлекал внимание своими провокационными высказываниями в поддержку ударов по российской территории. Его заявления неоднократно вызывали широкий общественный резонанс.

Арсен Маркарян начал свою карьеру в 2014 году, рассказывая о сыроедении и здоровом образе жизни, не имея при этом медицинского образования. Со временем его контент эволюционировал от узкоспециализированных тем к более широкому спектру вопросов личностного роста и философии жизни.

Первым заметным проектом блогера стал курс Testosterone Release, посвященный биохакингу и методам повышения тестостерона. В 2017 году он запустил нашумевший вебинар о противостоянии женским манипуляциям, который привлек внимание как поклонников, так и критиков.